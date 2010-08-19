Pediatrist Dr. Alan Greene’in Hayy Kitap’tan çıkan ‘Sağlıklı Bebek Yetiştirme Rehberi’ kitabı, bugün doğum seçenekleri konusunda tavsiyeler veriyor. Pek çok kadın daha önceden tanıdığı bir doktora güvenmeyi tercih eder. Bazı kadınlarsa hamileliklerinin başında yeni bir doktor veya ebeyle anlaşarak doğumlarını planlar. Doğumu gerçekleştirecek kişiyi ve doğumhaneyi hazırlayacak ekibi bulmak ilk adımdır. Bir sonraki adım bebeğinizi nasıl bir yöntemle doğuracağınıza karar vermektir. Bu nedenle tavsiyem o gün gelmeden doktorunuz ve doğum eki- biyle bu konuları konuşmanız ve önceden hazırlayacağınız bir doğum planına sadık kalmanız.

EN ÖNEMLi KARAR

Uzmanınızı seçerken aynı zamanda doğum yapacağınız yeri de seçtiğinizi unutmayın. Doğum yapmayı düşündüğünüz hastaneyi önceden ziyaret edin. Sizin için uygun olan hastane en az tıbbi müdahale yapan, gereksiz müdahaleden kaçınan yer olmalıdır. Ayrıca ürün seçimi, atık boşaltımı ve geri dönüşüm konularında da doğayı dikkate almalı, çevreye en az zararı vermelidir.

Evde doğum

Cerrahi müdahaleler en düşük seviyede gerçekleştirilir. Doğurmak üzere olan kadın görüntüleme cihazlarıyla sarmalanmak zorunda kalmaz. Bu durum koşullara göre avantaj ya da dezavantaj sağlayabilir. Bebek odası, kimyasal temizlik ürünlerinden uzaktır. Yeni ebeveynler doğal, zehirsiz ve gezegene zararı olmayan türde bebek bezi, losyon, temizleyici ve krem kullanabilirler. Evde doğum yapmak, hastaneye göre daha komplikasyonsuz ve ucuzdur.



Normal YÖNTEM

İlaç kullanımına yer vermediği ve ilaç atığı oluşturmadığı, bebeği ağrı kesicilerin etkisinden koruduğu için çevreci bir seçimdir. Günümüzde birçok anne adayı doğum sınıflarına katılarak kasılmaların fiziksel fonksiyonlarını ve vücudun bu kasılmalara nasıl tepki verdiğini öğrenir.

Sezaryen GEREKLİLİĞİ

Rahimde sıkışan, aşırı kilolu, ters gelen veya prematüre bebekleri normal doğum travmasına sokmadan almak sezaryen yardımıyla olur. Sezaryen tıbbi bir acil durumdur. Daha maliyetli bir doğum yöntemidir. Kan nakli gerektirebilir. İyileşme süreci daha uzundur.



HASTANE ÇANTASI

-Sigorta kağıtlarınız ve hastane formları

-En sevdiğiniz yastığınız

-Çorap ve terlik

-Bornoz ve rahat bir gecelik

-Kişisel bakım ürünleri

-Video kamera ve bataryası

-Fotoğraf makinesi

-Cep telefonu ve şarj aleti

-Organik pamuktan bebek çarşafı ve yastığı

-Saf sabun, losyon, ve kremler.

-Organik pamuklu bebek bezi

-Organik bebek kıyafetleri

-Doğal kumaştan yapılmış bir battaniye

- Eve dönüş için ana kucağı



iSTEDiĞiNiZi SEÇiN

1. Bebeğimi doğuracağım yer:

- Ev

- Doğum kliniği

- Hastane

2. Doğumu gerçekleştirecek ekipte şunlar olacak:

- Eşim

- Doğum koçu

- Ebe

- Doktor

3. Doğum şeklim:

- Normal doğum

- Sezaryen doğum

- Epidural doğum

4. Doğum odamda olmasını istediklerim:

- Pamuklu kumaştan çarşaf ve bebek bezleri

- Bebeğimin sadece saf su ile yıkanması, saf temizleme ürünleriyle temizlenmesi

- Hastane tarafından verilen temizleyici, losyon ve kremlerin bebekte kullanılmaması

5. Bebeğimin ilk öğünü:

- Anne sütü

- Emzirme konusunda yardıma ihtiyacım olacağını düşünüyorum.

- Hastaneden verilen biberon maması

- Evden getirdiğim organik bebek maması

- Getirdiğim organik mama, BPA’sız biberon ve silikon emzik ile verilecek



KOMPLİKASYONLAR İÇİN

Hamileliklerini riske sokabilecek herhangi bir medikal geçmişi olan kadınların hastanede doğum yapmaları önerilir. Bu riskli durumlardan bazıları ikiz veya çoğul hamilelik, diyabet, yüksek tansiyon veya daha önce prematüre doğum yapmış olmaktır. Bebek bekleyen anne, düşük risk sınıfında bile olsa, doktorunun tavsiyesi üzerine veya öngörülmeyen herhangi bir komplikasyon durumunda kendini güvende hissetmek için hastanede doğum yapmayı seçebilir. Kimi anneyse geleneksel yöntemlerle doğum yapmayı tercih eder.

CADDE

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