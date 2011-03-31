Doktorla yakın ilişki

Anadolu Sağlık Merkezi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Opr. Dr. Ebru Fusun Işık, gebeliği riskli hale getiren rahatsızlıkları anlatmaya devam ediyor.

Rahim ağzı yetmezliği: Rahim ağzını meydana getiren dokunun yapısı kuvvetsiz olduğu için bebek büyüdükçe bu organın bebeği taşıyan direnci azalır. Bebek genellikle 12’nci haftayı geçtikten sonra rahim ağzı kendiliğinden açılmaya başlar. Ağrısız ve sancısız bir şekilde açılma devam eder. Bu durumda gebe hekime kanlı sıvı gelmesi ve vajende bası şikayetiyle başvurur. Eğer erken dönemde tespit edilebilirse rahim ağzına serklaj adı verilen dikiş atılmaya çalışılır ve hasta kesin yatak istirahatine alınarak gebelik kurtarılır. Ancak çoğu zaman hastanın suyunun da gelmesiyle birlikte düşük oluşur.

Gebelikte damar tıkanması: Gebelikte hormonal nedenlerden dolayı damar tıkanmasına eğilimi olan kadınlarda gebelik sırasında damarlarda tıkanıklık olabiliyor. Bu tür hastaların genetik yapısı incelendiğinde damarlarda kanın pıhtılaşma eğilimini ve buna bağlı damar tıkanıklığı riskini artıran kromozomal değişikliklerin olduğu görülür. Gebelik damar tıkanıklığını tetikleyici bir etkiye sahip. Bu kadınlarda üst üste üç veya daha fazla düşük olma riski var. Özellikle ilk üç ay içerisinde nedeni bilinmeyen sebeple düşük yapan kadınlarda bu tip sorunların incelenmesi gerekiyor. Plasentaya giden damarlarda tıkanıklık olduğunda erken dönemde düşük, ilerleyen gebelik haftalarında bebek beslenemediği için gelişim geriliği söz konusu olabiliyor. Bacak damarlarında meydana gelen tıkanıklıklardan kalp ve akciğere giden damarlara pıhtı atılması sonucu hayati tehdit oluşabiliyor.

Enfeksiyonlar: Gebelik esnasında kızamıkçık, kızamık, su çiçeği, toksoplazma gibi enfeksiyon geçirenler de yüksek riskli gebelik grubunda yer alır. Enfeksiyonun geçirildiği gebelik haftasına ve türüne bağlı olarak hiçbir sorun olmayacağı gibi gebeliği sonlandırmayı gerektirecek durumlar da yaşanabilir. Toksoplazmaya önlem olarak evinde kedi besleyen hamilelerin kedi dışkısıyla teması önlemelerini öneriyoruz. Yine çiğ et ve balığın tüketiminden kaçınılması toksoplazma riskini azaltır.

Romatizmal rahatsızlıklar: Gebelik bu tür sorunların alevlenmelerini tetikleyebildiği gibi düzenlenmesi de sağlayabiliyor. Yine diğer tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi hamilelik süresince romatoloji uzmanının kontrolünde gerekli ilaç tedavisine devam etmek gerekiyor. Ayrıca, kronik enflamatuar bağırsak hastalığı (Crohn, ülseratif kolit) olan gebeler ilaç tedavilerine devam etmeli. Bu tip kronik hastalıkların alevlenme dönemlerinde kortizon kullanmak gerekebiliyor.



Tiroid hastalıkları: 'Gebelik ilk visit testleri' adı altında yaptığımız genel tetkiklerde TSH dediğimiz tiroid fonksiyonunun göstergesi hormona bakıyoruz. Tiroidi az çalışan gebe tadavi edilmediği takdirde bebekte büyüme geriliği riski söz konusu olur. Tiroid hormonunun gebelik süresince normal seviyelerde tutulması önem taşıyor. Bu nedenle tiroid sorunu yaşayan gebe kadınlarda takipler endokrinoloji uzmanıyla birlikte yapılmalı.