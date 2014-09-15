Dondurulmuş embriyo ile doğan bebekler daha sağlıklı

Acıbadem Sağlık Grubu Tüp Bebek Hizmetleri Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Tıraş, yaptığı yazılı açıklamayla araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi.



"Çiftlerin dondurulmuş embriyo ile bebek sahibi olmaya karar vermesi hem gebeliğin oluşması, hem gebelik süreci hem de bebek açısından çok daha avantajlı" diyen Tıraş, araştırmanın, taze siklüs yani tüp bebek tedavisi ileçocuk sahibi olmaya çalışan 42 bin 242 çift üzerinde yapıldığını, bunlardan 6 bin 647'sinde dondurulmuş embriyo transferi gerçekleştirildiğini anlattı.



Prof. Dr. Tıraş, tüp bebek gebeliklerinde, erken doğumun tüp bebek olmayan gebelere göre daha fazla olduğunu belirterek, "Ancak 'donma çözme' yapılırsa erken doğum oranı daha azalır" dedi.





Tıraş, dondurulmuş embriyo transferinin avantajları hakkında ise şunları söyledi:



"Daha yüksek gebelik oranları verir. OHSS denilen yumurtalıkların aşırı uyarılmasına bağlı problemler ortadan kalkar. Dış gebelik oranlarını düşürüyor. Gebelikte ortaya çıkan olumsuz durumları azaltır yani düşük doğum ağırlığı, erken doğum, küçük bebek gibi sorunlara daha az rastlanır."



Dondurulmuş embriyoların laboratuvar şartlarında ailelerin onayı ile eksi 196 derecede, sıvı nitrojenle dolu özel kaplarda saklandığını belirten Prof. Dr. Tıraş, "Embriyo dondurmada en önemli kriter iyi olan embriyoların dondurulmasıdır. Canlı ve iyi kalitede embriyo ileride başarılı sonuçlar verir. Embriyo dondurulduktan sonra anne rahmine uygun yöntemlerle yerleştirilir. Başarıyı etkileyecek etmenler; laboratuvar ortamlarının prosedür, kadının yaşı ve çözülmüş embriyonun canlılık miktarına göre değişkenlik gösterir. Dondurulmuş embriyolar yasal olarak laboratuvar şartlarında beş yıl bekletilebilir" ifadelerini kullandı.





Tüp bebek yöntemi ile gebe kalmaya çalışılmış ancak denemelerde başarısız olmuş çiftler için daha sonra kullanılmak üzere elde edilen embriyoların dondurulduğunu bildiren Tıraş, şu bilgileri verdi:





"Annelerin doğuma hazır olmaması, yaşanılan tüp bebek denemeleri ve kanser hastalığına karşın kemoterapi alınması gerekli ise öncesinde embriyolar alınıp dondurmak faydalı olacaktır. Dondurulan embriyolar doğal ortamda çözülerek anne rahmine yerleştirilir. Embriyonun dondurulması doğacak bebek açısından hiçbir risk içermemektedir. Tıpkı diğer çocuklar gibi genlerini anne ve babasından alarak tüm süreçleri normal yaşar. Dondurulmuş embriyonun normal embriyodan hiç farkı yoktur."