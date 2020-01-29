Donutu hiç böyle yememiştiniz! Havuçlu donut kek

PEMBENAR ÖZEL

Görünümüyle donutu andıran havuçlu donut kek tarifini sizinle paylaşıyoruz. Misafirlerinize veya sevdiklerinize özel, çay saatlerinde hazırlayabileceğiniz bu lezzeti mutlaka deneyin. Üzerine krem peynirden yaptığınız krema ile havuçlu donut kekiniz daha da mükemmel bir tada bürünecek! Peki havuçlu donut kek nasıl yapılır? İşte havuçlu donut kek tarifi...

Malzemeler:

-5 yemek kaşığı oda sıcaklığında tuzsuz tereyağı

-1/4 su bardağı sıvı yağ

-Yarım su bardağı esmer şeker

-1/4 su bardağı toz şeker

-2 adet oda sıcaklığında yumurta

-1 çay kaşığı vanilya özü

-330 gram un

-1+1/2 çay kaşığı deniz tuzu

-1/2 çay kaşığı toz tarçın

-1 su bardağı süt

-3 orta boy havuç

-Yarım su bardağı ceviz

Kreması için:

-113 gram oda sıcaklığında krem peynir

-1/2 bardak pudra şekeri

-3 yemek kaşığı krema

-1 çay kaşığı vanilya özü

Nasıl yapılır?

-Öncelikle fırını 180 derecede ısıtın ve tepsinize yağlı kağıt serin.

-Bir kabın içerisine tereyağı, sıvı yağı, esmer şekeri ve toz şekeri hafif

kabarana kadar 5 dakika boyunca çırpın.

-Yumurtaları tek tek ekleyin ve orta hızda çırpmaya devam edin. Son olarak vanilyayı da

içine ekleyin.

-Başka bir kabın içerisinde un, kabartma tozu, tuz ve tarçını ekleyin karıştırın.

-Un karışımının yarısını sıvı karışma ekleyin ve düşük hızda çırpın.

-Sütün yarısını da ekleyerek karıştırmaya devam edin.

-Son olarak kalan unu ve sütü ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

-Havuç ve cevizleri de ekleyin.

-Hamuru sıkma torbasına aktarın. Yuvarlak yani donut şeklini alacak şekilde

tepsiye tek tek sıkın. Aralarında boşluk kalmasına özen gösterin.

-12-15 dakika boyunca fırında pişirin ve çıkardıktan sonra 5 dakika boyunca

soğutun.

-Daha sonra buzdolabında 10 dakika kadar iyice soğumasını bekleyin.

-Bu sırada kreması için krem peyniri kabarana kadar çırpın.

-Pudra şekeri, krema ve vanilyayı ekleyin. İyice karıştırın.

-Soğumuş donutların üzerine hazırladığınız kremayı sürün ve 20 dakika daha

buzdolabına atın.

-Soğuduktan sonra toz tarçınla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.