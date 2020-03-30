Dövmeli cildin bakımı nasıl yapılmalı?

Tıpkı normal cilt bakım rutininizde olduğu gibi, enfeksiyon riskinden kaçınmak için dövmenizi günlük olarak temizlediğinizden emin olmalısınız.

Hafif bir dokunuşlar ile birlikte dövmelerinizi temizlemek için sade sabun ve su kullanılmasını öneriyoruz.

Temizledikten sonra dövmeli cildinizi nemlendirmek bir zorunluluktur, ancak dövmeleriniz üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacak bir nemlendirici seçtiğinizden emin olmalısınız. Bu neden ile dövmeli cildiniz kuru hissettirdiğinda, mürekkebin solmasına neden olabilecek yağ bazlı ürünler yerine su bazlı bir losyon veya krem ​​uygulayın.

Güneş korumasının gerekli olduğunu zaten biliyorsunuz, ancak güneş korumasının dövme sonrası bakımın da önemli bir parçası olduğunu biliyor muydunuz? Ultraviyole (UV) ışığı bazı dövme mürekkeplerinin solmasına neden olabileceğinden, ihtiyacınız olan son şey dövmeniz ile uzun uzun güneşlenmektir.

Dövmenizi 30 veya daha fazla SPF'ye sahip geniş spektrumlu, suya dayanıklı bir güneş koruyucu ile koruduğunuzdan emin olun. Güneş kremini güneşe çıkmadan 15 dakika önce dövmenize uygulayın ve en az iki saatte bir tekrarlayın.

Dövmenizi iyileştirmek için yeterli zaman vermek, dövmeye nasıl bakılacağını öğrenirken önemli bir ipucu. İyileşme için iki haftaya kadar izin vermeli ve bu süre zarfında herhangi bir kabuklanmaya zarar vermekten kaçınmalısınız, çünkü bu enfeksiyon riskini artırabilir, tasarıma zarar verebilir ve yara izi bırakabilir.