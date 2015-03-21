CİNSEL İSTEKSİZLİĞİN SIK GÖRÜLEN BİR NEDENİ DE...

Amerika ve Avrupa ülkelerinde sık yapılan genital estetik operasyonları, son yıllarda ülkemizde de yaygınlaştı. Bunların içerisinde ise en sık olanları labioplasti (iç dudak estetiği) ve vajinoplasti (vajina daraltma) operasyonlarıdır.

Labioplasti (iç dudak estetiği), normalden büyük ve şekilsiz iç dudakların estetik olarak küçültülmesi operasyonlarıdır. İç dudakların normalden büyük ve şekilsiz olması, doğuştan gelen anatomik bir durum olabileceği gibi bazı kişilerde çok sayıda veya kilolu doğum yapmış olmaya, vakumla doğum gibi zor doğumlara, kronik tahrişe maruz kalmaya (mantar enfeksiyonu, kaşıntı, sürtünme, oral seks, vs.), kadının bağ dokusu zayıflığına, dışarıdan androjen hormonu alınmasına da bağlı olabilir. Ayrıca ileri yaş ve menopoz dönemiyle birlikte vücudun diğer bölgeleri gibi iç dudaklarda da sarkma ve kırışıklıklar artabilir.

Geniş, sarkık dudaklar nedeniyle vajinal mantar enfeksiyonu ve idrar yolu enfeksiyonu ihtimali artar ve buna bağlı rahatsız edici kokular meydana gelir. İç dudakları normalden büyük ve şekilsiz olan kadınların eşine ya da partnerine karşı yetersiz hissetme gibi cinsel sorunlar ortaya çıkar. Bazı kadınlarda penetrasyon (penisin vajene girmesi) sırasında gerilmeye bağlı acı-ağrı olabilir ki bu durum cinsel isteksizlikle sonuçlanır.

Çok nadiren de olsa bazı kadınlar iç dudakların vajen girişini kapatmasından ötürü idrar yaparken zorlanma, ıkınarak idrar yapma ve idrarın bacaklara akması gibi şikayetlerde de bulunabilir.

Bu operasyon, herhangi bir şikayeti olsun ya da olmasın, iç dudaklarının görüntüsünden memnun olmayan tüm kadınlara uygulanabilir. Kızlık zarından uzak bölgede olduğundan kızlık zarına zarar vermez, bakire kadınlara bile uygulanabilir.

Operasyon, cinsel ilişkiye, orgazma, gebe kalmaya ve doğum yapmaya bir engel teşkil etmez. Operasyonun herhangi bir riski yoktur.

Labioplasti operasyonu, lokal veya genel anestezi altında uygulanabilir. Yaklaşık 30 dakikalık bir operasyonla iç dudaklar estetik şekilde düzeltilerek dış dudakların içerisinde kalması sağlanır. Operasyon sırasında kendiliğinden eriyen dikiş materyalleri ile estetik dikiş kullanıldığı için dikişler görünmez ve aldırmaya gerek kalmaz. Ciddi bir ağrı yaşanmaz. Hastanede kalış gerektirmez. İyileşme bir hafta içinde gerçekleşir. Dışardan bakıldığında ameliyat izi belli olmaz. Operasyondan 3 hafta sonra cinsel ilişkiye girilebilir.

Operasyon ardından kadının sosyal yaşantısında hızlı düzelme ve eşine ya da partnerine karşı cinsel açıdan özgüvenini yeniden kazanma görülür. Eskiden sık görülen idrar yolu enfeksiyonları ve vajinal mantar enfeksiyonları da çok aza iner.

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