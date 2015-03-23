Gebeliğin daha en başında en önemli durum, bu gebeliğin sağlıklı bir rahim içi gebelik mi, yoksa korkutan bir tablo; dış gebelik mi, ayrımını yapabilmektir.

Dış gebelik, döllenmiş yumurtanın rahim içi yerine herhangi bir yerde sıklıkla da tüplerde yerleşmesiyle oluşur.

Farkedilmediği takdirde hayatı tehdit edecek kadar önemli bir klinik tablo yaratabilir. Fakat; günümüzde gelişmiş tanı yöntemleri sayesinde dış gebeliğe bağlı ölüm oranları oldukça azalmıştır.

Adet rötarı olan bir bayanda vajinal kanama ve kasık ağrısı olması durumda dış gebelik ve düşükten şüphelenilir. Ultrason ve kanda gebelik hormonu takipleriyle hangisinin olduğuna kolayca karar verilir.

Dış gebelik tanısı konulmuş bir hasta ayaktan ya da yatarak tedavi edilebilir.Dış gebelik tedavisi sadece izlem (kanda gebelik hormonu takipleriyle) yoluyla tedavi edilebileceği gibi kalçadan yapılan iğne tedavisi ya da ameliyatla da tedavi edilebilir. Hangi yöntemin seçileceği hastanın kliniğine göre farklılık arz eder. İlaç tedavisi normalde kanser hastaları için kullanılan metotreksat isimli ilaç ile düşük dozlarda yapılır ve kanda gebelik hormonunun düşüşü izlenir. Düşmezse ya ek doz yapılır ya da ameliyat seçeneği uygulanır.

Ameliyat sezeryan kesisine bağlı bir kesiyle ya da laparaskopik dediğimiz kapalı ameliyatla yapılabilir. Ya sadece gebelik kesesi ya da dış gebelik olan tüp alınır. Hangi ameliyat şekline karar verileceği de hastanın kliniğine ve doktorun tecrübesine bağlıdır.

Dış gebelik geçiren bir hastada dış gebelik olma ihtimali normale göre artsa da bir sonraki gebeliğin yine dış gebelik olacağı kesin değildir.