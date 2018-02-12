Gebelik Döneminde Oluşan Çatlaklar Kabusunuz Olmasın!

Merhabalar Sevgili Okurlarım,

Hamilelik sürecinde anne adaylarının en çok şikayet ettiği konulardan biri; karın, göğüs, bel ve kalça bölgelerinde görülen çatlaklardır. Özellikle gebeliğin son 3 ayında yoğun olarak görülen çatlaklar, erken dönemde pembe ve mor renklerde görülürken, sonrasında beyaz halini alır. Anne adaylarının sıklıkla rahatsızlık duyduklarıderide görülen bu değişimler, çeşitli bakım yöntemleri ve yaşam tarzında yapılacak değişiklerle en aza indirgenebilir.

Hormonal değişimler, derinin gerilmesi ve kilo artışına bağlıolarak gelişen bu çatlaklar, ani ya da olmasıgerekenden fazla kilo alanlarda daha yoğun olarak görülmektedir. Bu faktörlerin yanısıra, genetik yapının da çatlak oluşumunu artıran en önemli nedenlerden biri olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü; gebelik sürecinde dikkat etmesine rağmen çatlaklarla yoğun olarak karşılaşan anne adaylarıolduğu gibi bir ürün kullanılmamasıya da destek alınmamasına rağmen vücudunda hiççatlak oluşmayan kadınlar da vardır.

Her ne kadar çatlak oluşumlarıbiyolojik nedenlere ve değişimlere bağlıolsa da yaşam tarzımız ve beslenme alışkanlıklarımız da bu süreçte önemli bir yer ediyor.

Bol Su Tüketimi, Düzenli Uyku ve Kilo Kontrolü...

Çatlak oluşumuna önlem olarak neler yapılmasıkonusuna değinirsek eğer, özellikle gebelik süresince bol su tüketmeli ve uyku düzeni korunmalıdır. Su içmek, deri elastikiyetini artırarak çatlak oluşumunu azaltmaktadır. Bunun yanısıra hem sağlıklıbir hamilelik geçirmek hem de çatlak oluşumunu önlemek için dengeli kilo alımına dikkat edilmesi gerekir.

Hamilelik süresince bebeğin besleneceği ve yeterli vitaminlerin alınacağışekilde öğün tüketmek her zaman daha sağlıklıdır. Çok yemek yemek, bebeğin daha çok besleneceği anlamına gelmez Sebze ve meyve tüketmek, çay ve kahve tüketimini en azda tutmak hem bebeğin sağlığıhem de çatlak oluşmasınıen aza indirgemek için önemlidir.

Bunların yanısıra çeşitli dermatolojik ürünler ve destek bakımlarıyla çatlakların etkisi azaltılabilir.

Özellikle 16. Haftadan sonra cilt tipine göre kullanılan losyonlar, A vitamin türevi ve hm cilt nemini sağlayacak hem de çatlak oluşumunu önleyecek krem ve yağlar , peelingler ile çatlak oluşumu mümkün olduğunca engellenebilir.

Saygılar ve sevgilerimle...

Op. Dr. Erhan Karaalp

Kadın Hastalıkları & Doğum

Tüp Bebek ve Genital Estetik Uzmanı

Sorularınız İçin : drerhankaraalp@hotmail.com

Telefon : 0216-442-25-53

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