Konforlu bir hamilelik dönemi sonrası sağlıklı bir bebeğe sahip olmak bütün anne ve baba adaylarının en büyük arzusu.

Değişen fizyolojinin bir sonucu olarak kadınlarda hamilelik dönemi diğer dönemlerden ayrıcalıklı ve daha çok dikkat edilmesi gereken bir dönem. Özellikle yeni yaklaşan ve sıcak-nemli geçen ülkemiz yaz dönemi bu zorlu periyodu daha da zorlaştıran zamanlar.

Nelere dikkat etmeli?

Yaz döneminde hamileler, D vitamini kaynağı olan güneşten mutlaka faydalanmalı, fakat; güneşin dik geldiği saatlerde (TSİ 11:00-16:00) dışarı çıkmamalı, diğer zamanlarda dışarı çıkarken sentetik olmayan ince pamuklu açık renkli kıyafetler giymeli, ciltte güneş lekeleri oluşmaması için yüksek faktörlü güneş koruyucu kremler kullanmalı ve şapka takmalı. Yürürken ve güneşlenirken dahi gölge alanlar tercih edilmeli.

Hamilelikte vücudun artan sıvı ihtiyacı yaz döneminde daha da belirgin hale gelir ki hamileler özellikle bu dönemde günlük sıvı alımını arttırmalı. Dışarı çıkarken yanlarında mutlaka su bulundurmalı ve günde en az 10-12 bardak su tüketmeli. Taze meyve suyu, probiyotik özellikli kefir, çorba, az şekerli komposto, limonata, sıvı miktarı fazla ayran gibi sıvılarla mineral dengelenmesi için suyu desteklemeli. Gerekli olan sıvı ihtiyacı karşılanmaz ise hamilelikte zaten daha sık olarak görülen idrar yolu enfeksiyonları, kabızlık, hemoroid, erken doğum veya düşük tehdidi, oligohidramnios(bebeğin amnion suyunun normalden azlığı), rahim içi gelişme geriliği gibi pek çok istenmeyen durumla karşılaşma riski de artar.

Ne yemeli? Ne yememeli?

Hamileler yaz aylarında az yağlı ve az tuzlu yiyecekler yemeli; kızartmalar ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalı. Salata, zeytinyağlı sebze yemekleri daha çok tüketmeli. Et, süt, yoğurt, peynir gibi temel protein kaynaklarını da tüketirken az yağlı olmasına özen göstermeli. Sıcaklarla birlikte artan besin zehirlenmelerine dikkat edilmeli. Açıkta uzun süre beklemiş sütlü gıdalarda ve etlerde kolayca mikrop üreyebileceği unutulmamalı.

Gelelim spora...

Yaz aylarında hamileler için en çok önerilen sporlar uygun saatlerde hafif tempolu yürüyüş ve yüzmedir. Hamilelerin eşleriyle birlikte yapacakları sabah ve akşam yürüyüşleri hem el-ayaklarda ödem oluşmasını azaltır hem de psikolojik açıdan çok faydalıdır.

Yüzme çok faydalı...

Denizin dezenfektan özelliği düşünüldüğünde bulaşıcı hastalıkları havuzdan daha kolay kapmak mümkündür, havuz yerine deniz tercih edilmeli. Havuz tercih edilecekse de hijyen ve bakımından emin olunan sürekli denetlenen havuzlar kalabalık olmayan zamanlarda kullanılmalı. Sabah erken saatlerde yüzme hamileliğin ilk 3 aylık dönemdeki bulantı ve kusmaları azaltmada olumlu yönde etkir ve günün kalan kısmının daha rahat geçirilmesine yardımcı olur. İkinci ve üçüncü 3 aylık dönemlerde ise eklem ve bağları destekleyerek bel ve sırt ağrılarının azalmasına yardımcı olur. Spor sonrası terlemeyle beraber nemli kalan bölgelerde mantar ve enfeksiyonlarda artış olabilir; sık duş almak ve iyi kurulanmak gerekir.

Seyahat edebilir miyim?

Yaz aylarında en sık sorulan soruların arasında ''Seyahat edebilir miyim?'' vardır. 34. gebelik haftasına kadar araç ile ya da kabin basıncı ayarlanmış uçak ile seyahatlerde hiçbir sakınca yoktur. Sadece dikkat edilmesi gereken önemli nokta uzun süre hareketsiz kalan bacaklarda ödem gelişebilme ve damarlarda pıhtı oluşabilme riski nedeniyle varis çorabı kullanmalı, her 2 saatte bir mola verilmeli ya da uçak içinde dolaşılmalı.