Sonbaharın gelmesiyle grip salgınları artış gösterdi ve tedaviden çok korunmanın daha önemli olduğu gerçeği bir kez daha önem kazandı.

Gebelikte oluşan fizyolojik değişiklikler (zayıflamış bağışıklık sistemi, azalan akciğer kapasitesi...vs) nedeniyle hamileler aşının hedef kitlesi arasında yeralırlar.

Grip aşısı canlı virüs içermediğinden gebelikte güvenilirdir ve yurtiçi-yurtdışı birçok dernek tarafından önerilmektedir.

Aşı için en uygun zaman gebeliğinin 2. ve 3. dönemindeki gebelerde Ekim-Kasım aylarıdır, ancak bu aylarda gebeliğinin ilk 14 haftasında olan hamileler için aşı ikinci döneme ertelenebilir.