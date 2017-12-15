Bildiğiniz gibi geçen haftaki yazımda size vajinal (normal) doğumun bebeğe sağladığı faydalardan bahsetmiştim. Bu hafta ise annelere sağladığı faydalardan bahsetmek istedim.

Vajinal doğumu tercih eden anne adayları, ortalama 40 haftalık bir sürecin sonunda doğumun gerçekleşmesi için en çok ihtiyaç duyulan şey doğum sancılarının başlamasıdır. Vajinal doğumun ilk belirtileri her zaman değil ama çoğunlukla bu sancılar olmaktadır. Eğer hissedilen sancı, yalancı sancı değilse, doğum artık başlamış demektir.

Peki vajinal (normal) doğumun anneye sağladığı faydalar nelerdir?

1) Bebeklerini normal doğum yoluyla dünyaya getiren anne, daha çabuk ve kolay iyileşir.

2) Böylece rutin fiziksel aktivitelerine hemen dönen ve hastaneden daha erken çıkan anneler, hem maddi hem de vakit anlamında avantaj elde etmiş olurlar.

3) Buna bağlı olarak bebeklerine sezaryenle doğum yapmış annelere göre bir nebze daha daha kolay ve daha fazla ilgi gösterme imkanı bulurlar.

4) Normal doğum yapan annelerin, doğum sonrası yaşadıkları ağrılar sezaryene kıyasla çok daha az yaşanır. Tabi aslında bunda en önemli faktör sezaryen doğumu yaptıran hekimin operasyon tarzıdır; çoğu sezaryen doğum sonrası tamamen ağrısız geçebilir.

5) Normal doğum yapan kadınların, doğum sonrası maruz kalabilecekleri enfeksiyon ve kanama benzeri riskleri yaşamaları olasılığı daha düşüktür.

6) Doğumu vajinal yolla gerçekleşen kadınların rahminde, kesi ya da hasar meydana gelmediğinden, bir sonraki doğumlarını da vajinal yolla gerçekleştirebilirler. Ama bu bir sezaryen hep sezaryen da demek değildir. Ben sezaryen sonrası vajinal doğuma da inanan ve destekleyen bir hekimim, daha sonraki yazılarımda bu konuya da detaylı değineceğim.

7) Normal doğum yapan kadınlar, sezaryen ile doğum yapan kadınlara kıyasla gebelik kilolarını daha çabuk verebilirler.

8) ‘Doğumda anne ölüm riskleri’nin normal doğumlarda daha düşük olduğu görülür.

9) Normal doğumda ameliyata gerek duyulmadığından anestezi ihtiyacı da doğmayacaktır. Dolayısıyla anne anestezi risklerine maruz kalmayacaktır.

10) Normal doğumun ardından, anne ile bebek arasında cilt teması oldukça güçlü bir şekilde kurulur. Bu sayede anne ve bebeğin iletişimi daha sağlıklı kurulmuş olur. Fakat artık sezaryen doğumlarda da buna daha fazla dikkat eder olduk; anne bebek temasını her sezaryen doğumda desteklemeye çabalıyoruz, en azından ben kendi doğumlarımda buna özen gösteriyorum.

Saygı ve sevgilerimle…

Op. Dr. Erhan Karaalp

Kadın Hastalıkları & Doğum

Tüp Bebek ve Genital Estetik Uzmanı

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