Bu hafta size, anne adaylarının en çok merak ettiği konulardan olan normal doğumun bebeğe faydalarından bahsetmek istiyorum.

Son zamanlarda sezaryenle yapılan doğum sayısında büyük bir artış yaşanıyor. Normal doğuma alternatif olan sezaryen doğumlardaki artışın en büyük nedenlerinden biri; anne adaylarının doğum korkusu. Bu korkuyu yaşayan ve normal doğumu denemeye bile sıcak bakmayan anne adayları, aşağıdaki satırları okuduktan sonra umarım bu konuda daha farklı düşünebilirler.

Normal doğum, 37.-42 gebelik haftaları içerisinde, kendiliğinden başlayan ya da ilaçla başlatılan rahim kasılmaları ile beraber, başla gelen bebeğin ya da bebeklerin, doğal olan vajinal yolla dünyaya getirilmesidir.

Peki normal doğumun bebeğe sağladığı faydalar nelerdir?

1) Normal doğum ile doğan bebeklerde, solunum problemlerinin oluşma riskinin daha az olduğu bilinmektedir. Bu durumun sebebi, bebek doğum kanalından geçerken bir baskıya uğrar. Bu baskı da akciğerlerindeki amniyon suyunun akciğerlerden atılmasına yol açar. Bu sebeple solunum problemlerinin daha az olduğu düşünülür.

2) Bazı yayınlarda bebeğin normal doğum esnasında doğum kanalından geçerken çeşitli mikroorganizmalarla temas ettiği ve bunun bebeğin bağışıklık sistemi için oldukça yararlı olduğu bazı yayınlarda belirtilmiştir.

3) Normal doğum esnasında, annede ve bebekte oluşan hormonal değişimlerin bebeğin dünyaya gelmesinin ardından anne ile bebeğin duygusal ilişkisini daha da sağlamlaştırıldığına inanılır.

4) Normal doğum ile doğan bebeklerin anne memesini emme, memeye masaj yapma gibi becerilerinin daha iyidir.

5) Normal doğumun ardından, anne ile bebek arasında cilt teması oldukça güçlü bir şekilde kurulur. Bu sayede anne ve bebeğin iletişimi ve bebeğin anneye daha çok bağlanması sağlanmış olur.

6) Normal doğumla dünyaya gelen bebekler, sezaryen ile doğanlara göre yoğun bakıma daha az alınırlar. (Tabi aslında bu genellikle riskli doğumların sezaryenle gerçekleşmesinden kaynaklanır.)

7) Normal doğumda anestezi kullanılmadığı için anestezinin herhangi bir riskini taşımaz.

8) Normal doğum gerçekleştiren anne, kısa süre içerisinde iyileşir. Dolayısıyla günlük hayatına daha hızlı bir şekilde döndüğü için, bebeği ile daha fazla ilgilenebilir.

Op. Dr. Erhan Karaalp

Kadın Hastalıkları & Doğum

Tüp Bebek ve Genital Estetik Uzmanı

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