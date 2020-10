Balgam, göğsünüzde salgılanan kalın ve yapışkan bir sıvıdır. Bu salgı, doğal bir sürecin sonucu olsa da bazı durumlarda altta yatan bir hastalığın sonucu olabilir. Vücudunuz, hasta olmadığınız sürece genellikle çok fazla balgam üretmez. Balgamınızın herhangi bir hastalığın göstergesi olup olmadığını anlamanın en iyi yolu rengini aramaktır. Aşırı balgam, genellikle bir alerji veya enfeksiyonun sonucudur. Aynı zamanda süt ve diğer süt ürünleri, kemoterapi, hamilelik ve hatta kandida enfeksiyonları gibi belirli yiyecek ya da durumlardan da kaynaklanabilir. Balgam oluşumuyla ortaya çıkan semptomlar genellikle nedenine bağlı olarak değişir. Bu makalede ispatlanmış doğal balgam söktürücü tariflere ve yöntemlere bakacağız.

Doğal Balgam Söktürücü Tarifler

En etkili ve ispatlanmış doğal balgam söktürücü tarifler ve yöntemler şunlardır:

1. Elma Sirkesi

Elma sirkesi, genellikle doğal bir tıkanıklık giderici olarak kullanılır. Bunun nedeni, burun akıntısına yardımcı olduğu bilinen potasyum içeriğidir. Elma sirkesi ayrıca, aşırı balgam üretimine neden olan enfeksiyonlarla mücadelede yardımcı olabilecek doğal antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Elma sirkesini mutlaka bir miktar su ile seyreltin.

2. Nane Yağı

Nane yağı, tıkanıklığı gidermek için en çok kullanılan bitkisel yağlardan biridir. Nane yağının ana bileşenlerinden biri, doğal balgam söktürücü olan ve antispazmodik özelliklere sahip mentoldür. Nane yağından çıkan buharlar, ciğerlerinize kadar gidebilir. Bu durum, balgam oluşumunun parçalanmasına ve akciğer kaslarınızın gevşemesine yardımcı olabilir. Nane yağı da antibakteriyeldir ve vücudunuzda aşırı balgam birikmesine neden olan enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olabilir. Bunun için bir kâse sıcak suya birkaç damla nane yağı ekleyin. Başınızı bir havlu veya battaniyeyle örtün ve buharı derinlemesine soluyun. Bunu günde 1 ile 2 defa yapabilirsiniz.

3. Okaliptüs Yağı

Okaliptüs yağı, onu güçlü bir dekonjestan ve mikropla mücadele ajanı yapan okaliptol içerir. Okaliptüs yağının tıkanıklık giderici özellikleri balgamın parçalanmasına yardımcı olur ve antimikrobiyal özellikleri enfeksiyonlarla savaşabilir. Bunun için bir kâse sıcak suya, birkaç damla okaliptüs yağı ekleyin. Başınızı bir havluyla örtün ve tıkanıklığı giderecek olan buharı soluyun. Bunu günde 1-2 defa yapabilirsiniz.

4. Tuzlu Su Gargarası

Tuzlu su gargarası, soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla savaşmak için kanıtlanmış bir çaredir. Her iki rahatsızlık da balgam oluşumuna neden olabilir. Sıcak su, tıkalı boğazınıza anında rahatlama sağlayabilirken, tuzun antibakteriyel özellikleri ise aşırı balgam üretimine neden olan enfeksiyonlarla mücadele edebilir. Bunun için bir bardak orta sıcak suya bir çay kaşığı tuz ekleyin. İyice karıştırın ve gargara yapmak için bu solüsyonu kullanın. Bunu günde en az 3 defa yapmalısınız.

5. Zencefil

Zencefil, antibakteriyel, antiviral, antispazmodik olan çeşitli polifenoller ve flavonoidler bakımından zengindir. Bunlar, enfeksiyonlarla savaşmaya ve aşırı balgam üretimi nedeniyle tıkanıklığı önlemeye yardımcı olabilir. Düzenli zencefil alımı, akciğer kaslarınız üzerinde rahatlatıcı bir etkiye sahip olacak ve tıkanıklığın giderilmesine yardımcı olacaktır. Buna ek olarak zencefil, doğal bir balgam söktürücü olarak kullanımıyla oldukça popülerdir ve aşırı balgam veya mukus oluşumunun semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

6. Sarımsak

Sarımsak, kendisine tıbbi özelliklerinin çoğunu veren allisin adı verilen bir bileşik içerir. Balgam oluşumunu azaltmaya yardımcı olmak için doğal bir balgam söktürücü olarak kullanılmasının yanı sıra sarımsak, solunum bezlerinizin daha fazla balgam üretmesine neden olabilecek bakteriyel, viral ve fungal enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olabilecek antimikrobiyal özelliklere de sahiptir.

7. Zerdeçal

Kurkuminin varlığı, zerdeçalın harika iyileştirici özelliklerinin çoğunu veren önemli bir özelliktir. Kurkumin, doğal bir antiseptiktir. Ayrıca çeşitli mantar, bakteri ve virüslere karşı antimikrobiyal özellikler gösterir. Zerdeçal bu yüzden göğsünüzdeki ve boğazınızdaki balgam birikimini gevşetmeye yardımcı olarak tıkalı hava yollarını açar.

8. Nemlendirici

Kendinizi soğuk ve kuru havaya maruz bırakmak, balgam oluşumunu kötüleştirebilir. Bu nedenle, çevredeki havayı nemli tutmak için odanızda nemlendirici veya buharlaştırıcı kullanmanız önerilir. Nemli hava, mukusun gevşemesine yardımcı olarak burun geçişlerinizden ve solunum yollarınızdan geçmeyi kolaylaştırır. Bu durum, vücudunuz tarafından üretilen aşırı balgamın altında yatan bir neden olabilecek boğaz ağrısı ve öksürük gibi enfeksiyonlarla mücadeleye yardımcı olur.

9. Bal

Bal, aşırı balgam oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilecek başka bir doğal çaredir. Çalışmalar balın çocuklarda öksürük gibi üst solunum yolu hastalıklarının tedavisinde etkili olduğunu kanıtlamış, balgam ve mukus birikimine karşı oldukça etkili olabilecek dekonjestan ve balgam söktürücü özelliklerini kanıtlamıştır

10. Soğan

Soğan, çeşitli besinler açısından zengin bir kaynaktır, ancak onları oldukça popüler yapan quercetin adlı bir bileşiğin varlığıdır. Quercetin'in çeşitli hastalıklara karşı faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Bununla birlikte, alerji ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı da son derece etkilidir. Quercetin, anti-alerjik bir ajandır ve solunum yollarınızda balgam ya da mukus birikimini önlemeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda bağışıklık arttırıcı özellikleriyle de bilinir ve bu nedenle genel sağlığınızı geliştirmek için de kullanılabilir.

11. Limon Suyu

Limon suyu, balgamdan kurtulmanın en etkili yollarından biridir. Limon, zengin bir C vitamini kaynağıdır. C vitamininin grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonların tedavisinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bunların her ikisine de genellikle aşırı balgam üretimi eşlik eder. Bunun dışında limon, bakterisidaldir ve vücudunuzun aşırı miktarda balgam üretmesine neden olan bakteriyel enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olabilir.

12. Bitkisel Çaylar

Herhangi bir sıcak sıvının alınması, aşırı balgamdan kurtulmaya yardımcı olur ve sıcak sıvı bitkisel bir karışım olduğunda, sonuçlar olağanüstüdür. Yeşil çay, papatya çayı, kekik ve nane çayı, boğazınızda ve göğsünüzde oluşan balgamdan anında rahatlama sağlar. Bitkiler, balgam birikiminin önemli bir nedeni olabilecek mikrobiyal enfeksiyonlarla savaşırken, sıcak su iltihaplı bezlerinizi rahatlatabilir. Böylece istenmeyen mukus veya balgam salgılanmasını azaltabilir.

13. Ananas

Ananas, A ve C vitaminleriyle doludur. Bildiğimiz gibi C vitamini, soğuk algınlığı ve öksürük semptomlarını hafifletebilir ve bu durum da aşırı balgam üretiminin neden olduğu tıkanıklığı gidermeye yardımcı olur. Ek olarak, ananas aynı zamanda anti-inflamatuar özelliklere sahip olan ve bezlerinizin istenmeyen mukus üretmesine neden olan inflamasyonu azaltmaya yardımcı olan bromelain adlı zengin bir enzim kaynağıdır.

14. Yağ Çekme

Yağ çekme, ağız sağlığını iyileştirdiği bilinen popüler bir uygulamadır. Ağız içinde yağı çalkalamak, tüm toksinleri, mikropları ve aşırı balgamı ortaya çıkarır. Bu da zamanla çeşitli rahatsızlıklardan kurtulmanızı sağlar.

15. Portakal Suyu

Portakal suyu, soğuk algınlığı ile birlikte öksürüğe neden olan enfeksiyonlarla savaşmanın ve vücudunuzda balgam birikmesini önlemenin etkili bir yolu olan C vitamini ile doludur.

16. Çorba

Günde birkaç defa sıcak çorba tüketmek, mukus ve balgam oluşumunu azaltmanın bir başka etkili yoludur. Zencefil ve sarımsak gibi önemli besinler içeren çorbalar, biriken balgamın tıkanmasında özellikle etkilidir.

Bu balgam söktürücü yöntemler, balgam oluşumundan kurtulmak için etkili çözümlerdir. Ancak, bu sorunla yakın zamanda yüzleşmek zorunda kalmayacağınızdan emin olmak için ek önlemler almanız gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular

Balgamı Yutarsam Ne Olur?

Mukusunuzu yutmak size zarar vermez. Midenizdeki asitler, mukusunuzu (diğer proteinler gibi) sindirecek ve ayrıca midenizdeki (varsa) hücresel kalıntılar ile bakterileri nötralize edecektir. Mukusun, midenizdeki asitlerden sağ kalması pek olası değildir. Yine de balgamı yutmamaya çalışmalısınız.

Balgam ve Mukus Arasındaki Fark Nedir?

Mukus, burnunuzun mukoza zarından salgılanan kalın ve yapışkan bir sıvıdır. Mukus, solunum yolunuzdan salgılandığında ise buna balgam denir.

Boğazda Biriken Mukustan Nasıl Kurtulurum?

Düzenli olarak sıcak sıvılar ve bol su içerek boğazınızda biriken mukustan kolayca kurtulabilirsiniz. Ayrıca tuzlu suyla gargara yapabilir ve buharı soluyabilirsiniz.

Süt Ürünleri Aşırı Mukusa Neden Olabilir Mi?

Süt ürünleri, boğazınızda çok fazla balgam oluşturmasa da balgamınızı daha kalın ve boğazınızı daha tahriş edici hale getirerek tıkanıklığı daha da kötüleştirebilir.

Ne Zaman Doktora Gitmeliyim?

Belirtileriniz 10 günden fazla sürüyorsa ve ardından yeşil veya sarı renkli balgam geliyorsa, bunlar bir bakteriyel enfeksiyonun belirtileri olduğundan doktorunuza danışmanız gerekebilir. Ayrıca burun akıntınızda veya balgamda kan varsa, derhal doktorunuza görünmelisiniz.

NOT: Bütün bu yöntemler, hiçbir şekilde tedavi niteliği taşımaz. Yukarıda sayılan besinlerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa kesinlikle kullanmamalısınız. Kesin çözüm ve tedavi için mutlaka doktorunuza danışmalısınız.