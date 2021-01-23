Saç dökülmesi ve seyrelmesi, günümüzde sık görülen sorunlardır. Modern yaşam tarzı, kirliliğe maruz kalma ve kimyasal ürünlerin kullanımı saç kalitesini bozarak saçların dökülmesine neden olur. Bu yazımızda saç uzamasını hızlandıran ve saç kalınlığını arttıran doğal yöntemlerden bahsedeceğiz;

1.Hindistancevizi Yağı

Hindistancevizi yağı, zarar görmüş saçlardan protein kaybını azaltma özelliğine sahiptir. Hindistancevizi yağı, saç teline nüfuz eder, saç dökülmesini azaltır ve saçı kalınlaştırır. Hindistancevizi yağının bu özelliği, sert kimyasal ürünlerin etkisini tersine çevirmeye yardımcı olabilir. Bunun için avucunuza 2 yemek kaşığı hindistancevizi yağı alın ve saç derinize masaj yapın. Yaklaşık bir saat kadar açık bırakabilir ve ardından hafif bir temizleyici veya şampuan kullanarak saçlarınızı iyice yıkayabilirsiniz. Bunu haftada en az iki defa yapabilirsiniz.

2.Amla Yağı

Amla veya bektaşi üzümü yağının, saç köklerinin dermal papilla hücreleri (DPC) üzerinde proliferatif bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Bu nedenle bektaşi üzümü, saç uzama döngüsünün anajen fazını (aktif büyüme fazı) hızlandırarak saçların uzamasını destekler. Avuç içlerinize biraz amla yağı alın ve saç derinize masaj yaparak yedirin. Saç derinizde bir saat (veya daha fazla) bırakabilir ve ardından iyice durulayabilirsiniz. Bunu haftada iki defa yapabilirsiniz.

3.Yoğurt

Yoğurt, zengin bir probiyotik kaynağıdır. Yoğurt, sağlıklı saç uzamasını kolaylaştırabilir ve saçın zarar görmesini önler. Fareler üzerinde yapılan bir araştırma, yoğurdun, subkutiküler folikül sayısını artırdığını ve böylece daha gür saçlar sağladığını buldu. Bunun için günde bir porsiyon yoğurt yiyin.

4.Çemen Otu Tohumu

Çemen otu tohumu, sağlıklı saçların büyümesini destekleyebilecek biyoaktif bileşikler içerir. Bir hayvan çalışması, çemen otunun saç dökülmesini önemli ölçüde azaltabileceğini ve yeni saçların çıkmasını destekleyebileceğini buldu. Yer fıstığı, yeşil bezelye veya soya fasulyesi gibi baklagillere alerjiniz varsa bunu uygulamayın. Gece boyunca çeyrek bardak çemen otu tohumunu suda bekletin. Tohumları bir macun haline getirin ve saç maskesi olarak uygulayın. Sade su ile durulamadan önce 30-45 dakika bekletin. Bu rutini haftada bir takip edebilirsiniz.

5.Soğan Suyu

Araştırmacılar, soğan suyundaki fitokimyasal bileşiklerin saçların hızlı uzamasına yardımcı olabileceğini ve alopesi areata için de etkili bir tedavi olabileceğini keşfettiler. Bunun için yarım soğanın suyunu çıkarın ve kafa derinize uygulayın. Bir saat bekletin. Şampuanla iyice yıkayın. Bu rutini haftada iki defa yapabilirsiniz.

6.Hibiskus

Hibiskus yaprağı ve çiçek özlerinin insanlarda saç kalınlaşmasını ve uzamasını teşvik ettiği bulunmuştur. Dolayısıyla, insanlarda aşırı saç dökülmesinin etkilerini tersine çevirme potansiyeline de sahip olabilirler. Bir macun yapmak için hibiskus yaprağını öğütün. Hindistan cevizi yağı ile karıştırın. Bu saç maskesini uygulayın ve bir saat saçlarınızda bekletin. Şampuanla yıkayın. Bunu haftada bir yapabilirsiniz.

7.Yeşil Çay

Yeşil çay, saç uzamasını desteklemeye yardımcı olabilecek polifenoller bakımından zengindir. Yeşil çaydaki biyoaktif bileşiklerin dermal papilla hücreleri üzerinde proliferatif etkiye sahip olabileceği ve saç dökülmesini azaltma potansiyeline sahip olduğu gözlemlenmiştir. Kafein intoleransınız varsa veya uyarıcı veya kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız yeşil çay içmekten kaçının. Yeşil çayı günde 1-2 defa içebilirsiniz.

8.Biberiye Yağı

Kinki Üniversitesi'nde fareler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre biberiye yağı, saç uzamasını artırmaya yardımcı olabilir. Bu araştırma, insanlarda saç uzamasını arttırmak için de biberiye yağının kullanımını uygun hale getirebilir. Biberiye yağına alerjiniz olup olmadığını belirlemek için bir yama testi yapın. Birkaç damla biberiye yağını herhangi bir taşıyıcı yağla (zeytinyağı gibi) karıştırın. Bu karışımı saç derisine uygulayın ve yıkamadan önce bir saat bekletin.

9.Ginseng Yağı

Araştırmalar, ginsengin saç uzamasını teşvik etmek için insan saç kökleri üzerinde proliferatif bir etkiye sahip olabileceğini gösteriyor. Bazı insanlar, ginseng kullanırken baş dönmesi, mide bulantısı veya baş ağrısı yaşayabilir. Bazı durumlarda uyarıcı da olabilir. Bu nedenle dikkatli kullanmalısınız. Birkaç yemek kaşığı ginseng yağı alın ve kafa derinize nazikçe masaj yapın. Yaklaşık bir saat açık bırakın. Hafif bir şampuanla durulayın. Bunu haftada en az iki kez yapabilirsiniz.

10.Balık Yağı

Balık yağı, saç uzamasını teşvik edebilen omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Balık yağı takviyeleri, saç derinizdeki dermal papilla hücreleri üzerinde proliferatif bir etki göstererek saçın büyümesini tetikleyen dokosaheksaenoik asit (DHA) içerir. Bu, saç dökülmesinin ve seyrekleşmesinin etkisini tersine çevirebilir. Balık yağı takviyeleri almadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

11.Kahve

Kafein, kahvenin önemli bir bileşenidir. Araştırmalar, kafeinin saçların uzamasını destekleyebileceğini ve anajen fazını uzatarak saç büyümesini teşvik edebileceğini göstermektedir. Kahve, saç dökülmesini de azaltabilir. Bunun için bir fincan kahve hazırlayın ve günde bir fincan tüketin. Yüksek kafein içeriği nedeniyle fazla kahve tüketmeyin.

Saç Uzamasını Destekleyen Beslenme Alışkanlıkları

Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin balıklar tüketin. Fransa'da yapılan bir araştırma, diyetinizi omega-3 ve 6 yağ asitleri ile takviye etmenin saç yoğunluğunu artırabileceğini ve saç dökülmesiyle savaşabileceğini buldu.

Meyveler ve diğer turunçgiller, C vitamini açısından zengindir. Araştırmalar, bu tür yiyeceklerin saç büyümesini destekleyebileceğini göstermektedir.

Ispanak gibi yeşil yapraklı sebzeler saç büyümesine yardımcı olabilecek besinler içerir.

Kabuklu yemişler ve tohumlar, saç dökülmesini kontrol etmeye yardımcı olabilecek besinlerle doludur.

Saç Dökülmesini Nasıl Önleyebilirim?

Omega-3 yağ asitleri yönünden zengin yiyeceklerin alımıyla sıkı bir şekilde dengelenmiş bir diyet, saç uzamasını teşvik edebilir ve saç dökülmesini önleyebilir.

Kan dolaşımını hızlandırmak için saç derinize düzenli olarak masaj yapın. Böylece saç köklerini güçlendirir ve saç dökülmesini önlersiniz.

Hidratlı kalmak, sağlıklı saçları korumanın anahtarıdır. Saç derisini besler, dökülme ve kaşıntıyı önler. Bunun için bol su tüketmelisiniz.

Saç dökülmesi, tüm dünyadaki insanların karşılaştığı, giderek yaygınlaşan bir sorundur. Saçın incelmesine çeşitli faktörler katkıda bulunur.

Not: Doktorunuza danışmadan hiçbir ürünü veya takviyeyi kullanmayın.