Sosyal medyada paylaşılan bir çok kişisel fotoğrafta, "photoshop" yöntemiyle cilteki kusurların "silindiği" bilinen bir gerçek. Medikal kozmetikteki gelişmeler öyle bir noktaya geldi ki "photoshop" gerçek oldu! Yeni yazımda merakla okuyacağınız bu teknolojiyi anlatmak istiyorum. Zaman içinde bir çoğumuzun yüzünde lekeler oluşmakta, Lekelenme bayanlarda kimi zaman hamilelik döneminde oluşarak kalsa da genelde yüzümüzdeki lekelerin genellikle sebebi güneş. Bazen da solaryum alışkanlığı veya lazer gibi yapılan bir işlem sonrası da oluşabiliyor.

Suçlu melanin

Lekeler bize bronzluğu veren melanin adlı pigmentin düzensiz olarak bir bölgede toplanması sonucu ortaya çıkıyor. Bir çok sebep öne sürülse de gerçekte bu düzensiz birikimin asıl sebebi henüz açıklanabilmiş değil.

Genelde cildin sağlıklı yapısını kaybetmiş kişilerin lekeye daha yatkın olduğunu biliyoruz. Bu nedenle cildinin nemi yeterli olmayan veya yeterli güneş koruması yapmayan kişilerde daha çok leke sorunu yaşanıyor.

Yanlış yöntemlere dikkat

Lekeler tedavi edilirken önce cildin sağlıklı olup olmadığına dikkat edilmeli. Öncelikle sağlıklı olmayan ciltlerde yapılacak işlemler hastanın lekesinin daha da artmasına sebep olabilir. Bu nedenle gerekiyorsa hastanın nem için mezoliftler veya özel kimyasal peelingler, oksijen tevdileri veya kendi kanından hazırlanacak PRP tedavileri ile cildi sağlıklı hale getirmek çok önemlidir.

Sağlıklı bir ciltte leke tedavisi için çok derin olmayan inceltici tedaviler ve derin bölgede ise lazerlerden faydalanılır. İnceltici tedavilerde mikropeeling , kimyasal peeling gibi tıbbi olarak uygulanacak peelingler ve evde yapılan peelinglerden faydalanılır.

Lekeye en etkili dalga boyu

Yeni nesil lazer olan pikosil, hızı ve seçilen dalga boyu nedeniyle lekelerde hızlı ve etkin sonuç vermek için geliştirilmiştir. Lazer ışığının cilde çok daha hızlı pikosaniyede etki etmesi nedeniyle bu ismi almıştır. Diğer Q-Swiched Nd-yag lazerlerden farklı olarak lekenin en çok duyarlı olduğu alexandrite dalga boyunu kullanır. Bu iki özellik ile leke üzerinde en etkili dalga boyu çok hızlı bir şekilde ciltaltına ulaştırılarak ideal leke tedavisi sağlamak için geliştirilmiştir.

Pikosil tedavisi sonrası ciltte günlük hayatı etkileyecek bir yara ya da kabuk oluşmaz.Bu nedenle yaz aylarında da leke tedavisi yapmak mümkün hale gelmiştir. Lekenin derinliğine göre bazen tek bazen da 2-3 seansta tedavi tamamlanır.

Eldeki yaşlılık lekeleri de gidiyor!

Bir çok hastanın şikayetçi olduğu dekolte lekeleri ve el üstündeki güneş lekelerinden ise tek seansta bile sonuç vermek pikosil ile mümkün olabilmekte.

Pikosil, hızı ve dalga boyu nedeniyle silinmeyen dövmeler ve daha önce çıkarılamayan mavi yeşil renk dövmelerde de etkin ve güvenli olarak kullanılmakta.

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Hüseyin Tırman

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