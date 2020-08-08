Birçok terapist ve vajinismus kadını içeriye birşey alabilirse penisi de alabileceğini varsayar. Teorikte doğru ama pratikte her zaman doğru olmayan bir durumdur. Bu amaçla vajinismus hastalarına dilator ve parmak çalışmaları önerilir. Bu çalışmaları yapan kadınların bir kısmı penisi alabilirken bir kısmı almakta zorlanır ya da alamaz.

Peki buradaki sorun tam olarak nedir?

1- Çalışmalar yapılırken beden gevşemesi sağlanmamıştır

2- Çalışmalar yapılmış ama penis korkusu ve penise geçiş sağlanmamıştır

Bu iki nedenle tedavi eksik kalabilir. Vajinismus kadını şunu ifade eder;"Bir türlü anlayamıyorum, parmakları içeri aldığım halde neden penisi alamıyorum?"

Bu sebeple iyi bir vajinismus tedavisi sadece ödev ile kalmamalı, penise geçişi de sağlamalıdır. Tedavi sorun odaklı olmalı, basamak basamk sorunlar, engeller kaldırılmalı ve nihai mutlu sona gidilmelidir.

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