2015 yılında Vajinismus Tedavisinde Hipnoz adlı kitabı yayımlamıştım. Hipnoz bildiğiniz gibi vajinismus tedavisinde gevşemeyi sağlayan, öğrenme sürecini hızlandıran ve tedavi süresini kısaltan bir teknik.

Kitap yayımlandıktan sonra yurtiçi ve yurtdışı kongre sunumlarım da oldu.

Dünyada hipnoz va vajinismus temalı kitabın bulunmayışı ve gelen talepler üzerine yeni bilgiler de ekleyerek ingilizceye çevirip Amazon da 2021 yılı içinde yayınlamış oldum.

https://www.amazon.com/HYPNOSIS-VAGINISMUS-TREATMENT-Importance-Muscles/dp/B08TSL14LM/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=hypnosis+for+vaginismus+treatment&qid=1613018921&sr=8-1

Hem yurtiçi hem de yurtdışında hipnoz temalı ilk vajinismus temalı kitap olmasından dolayı, Türkiye'nin sesini bu alanda duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

www.drulusoy.com