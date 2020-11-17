Vajinismus sebeplerinden en önemlisi ilişki yaşama korkusudur. Bu korku kişilik yapısında genele de yayılmış olabilir. İğne korkusu, böcek korkusu vb. Görünen o ki sorunu oluşturan sistem temel zihinsel mekanizmaları kullanıyor.

Beyinde korkuyu oluşturan ve korkuya bağlı ortaya çıkan tepkilerin olduğu yerler ortak bir zeminde bulunuyor. Hipnoz var olan korkuların kaldırılmasında, korkuya bağlı tepkilerin kaldırılmasında anahtar rol üstleniyor.

Bu nedenle hipnoz ile desteklenen vajinismus tedavileri diğer tedavilere göre daha kolay ve kısa sürebiliyor.

Hipnoz uyku ile uyanıklık arası savunma sistemlerinin kaldırıldığı ve telkine açık bir durum yaratılan bir tekniktir. Kişinin dirençleri kaldırıldığı için bilinçaltı sistem daha rahat düzenlenebilir.

Hipnoz beyindeki yolaklarda ve öğrenme süreçlerinde kalıcı değişimleri gerçekleştirir.

Hipnozdan uyanamama diye birşey söz konusu değildir.

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