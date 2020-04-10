DSÖ açıkladı: Corona virüsten ölüm oranı gripten 10 kat fazla

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Bugün Bugün kriz yaratan durumlar gündeminizi etkileyebilir. Ortak para konularıyla daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Sabah saatlerinde yaşayacağınız fikir çatışmalarına karşı dikkatli olmalısınız. Mücadele edeceğiniz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha akıcı enerjiler söz konusu. Yaratıcılık gerektiren konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İkili ilişkilerde duygusal yoğunluk hissedebilirsiniz. Gündeminizi eşinizle ilgili konular oluşturabilir. Eksik iletişimden kaynaklanan huzursuzluklara karşı daha anlayışlı olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde size keyif veren uğraşlara zaman ayırabilirsiniz. Yaratıcığınızı kullanacağınız işlere yönelmek size iyi gelecektir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Çalışma hayatındaki dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda yaşayacağınız yüksek tempo sizi duygusal stres altına alabilir. Sabah saatleri iletişimden kaynaklanan çatışmalara karşı daha dikkatli olmalısınız. Akşam saatlerinde ise sanatsal aktivitelerde bulunmak sizi rahatlatacaktır. Akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kendinizi ifade etmekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Duygusal yoğunluk yaşayabilir ve stres altında ifadelerinizi abartabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Akşam saatleri sezgileriniz daha kuvvetli olabilir ve iç sesinizi dinlemek size iyi gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Babanızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Aile geçmişinizle ilgili olaylar duygusal yoğunluk yaratabilir. Konuşmalar mücadele duygusunu ön plana çıkarabilir. İletişim kurmakta zorlandığınız zamanlarda sakin kalmakta fayda var. Akşam saatlerinde ihtiyaç duyduğunuz iç sesinize kavuşmuş olacaksınız. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Konuşmaların ve yazışmaların olduğu hareketli bir gündesiniz. Bununla birlikte iletişimde olduğunuz kişileri anlamak için çaba sarf etmek durumunda kalabilirsiniz. Stres altında yargılayıcı tutum takınmamaya özen göstermelisiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Kulağınıza gelen dedikodulara tepkisiz kalmakta fayda var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Kişisel yeteneklerinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Donanımlarınızı attırmak için kararlar alabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni girişimlerde bulunmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Bu konuda üstünüzde stres hissedebilirsiniz. Duygularınızı ifade ederken dramatize etmekten kaçının. Akşam saatleri daha huzurlu enerjiler var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeni başlangıçlar yapmak için kararlı adımlar atacağınız bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz şeyler için mücadele etmek isteyebilirsiniz. Duygusal yoğunluğunuz artabilir. Giriştiğiniz işlerde kararlılık göstereceksiniz. Yaşadığınız olaylar da stres altında kalabilir ve dramatik tepkiler gösterebilirsiniz. Sağduyulu davranmakta fayda var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün hayatınızın gizli kalan konularıyla ilgilenebilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar olabilir. İletişim problemlerinden dolayı kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Karşınızdakini anlamak için çaba sarf etmek durumunda kalabilirsiniz. Akşam saatlerinde sanatsal uğraşlarla ilgilenebileceğiniz keyifli zamanlar var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirebilirsiniz. Yaşayacağınız duygusal yoğunluğu onlarla paylaşmak size iyi gelebilir. Aksattığınız dernek işlerinize yönelebileceğiniz zamanlar var. İşten gelecek desteklere karşı farkında olmanız, işlerinizi hızlandıracaktır. Gün içinde yaşayacağınız fikir çatışmalarına karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için kararlılık göstereceğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumluluklarınızı yerine getirmek için güçlü bir mücadeleye girişeceğiniz zamanlar var. Gün içinde karşınızdakini anlamaya çalışmak için farkındalığınızı yüksek tutmanızda fayda var. İletişim çatışmaları yaşayabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku