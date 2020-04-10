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10.04.2020 - 21:50 |

DSÖ açıkladı: Corona virüsten ölüm oranı gripten 10 kat fazla

Corona virüs mü yoksa grip mi daha öldürücü? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus bu sorunun cevabını verdi. Ghebreyesus göre yeni tip corona virüsten (Covid-19) ölüm oranı gripten (influenza) 10 kat daha fazla olarak tahmin ediliyor

DSÖ açıkladı: Corona virüsten ölüm oranı gripten 10 kat fazla

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, diplomatik misyon şeflerine hitap etti. 

DSÖ'nün 5 Şubat'ta, farklı ülke ve bölgelere Covid-19 ile mücadele konusunda destek vermek amacıyla Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı'nı başlattığını anımsatan Ghebreyesus, örgüte üye ülkelere desteklerinden dolayı teşekkür etti. 

Ghebreyesus, üye ülkelerin şimdiye kadar toplam 800 milyon dolar taahhütte bulunduğunu, bu miktarın bir kısmının DSÖ'ye ulaştığını açıkladı. 

DSÖ'nün, Çin'den ilk Covid-19 vakasını bildirmesinden bu yana 100 gün geçtiğini anımsatan Ghebreyesus, aradan geçen sürede virüsün küresel çapta yayılması nedeniyle ülkelerin sağlık sistemlerine aşırı yük bindiğini ve dünya ekonomisinin bozulduğunu belirtti. 

Ghebreyesus: Corona virüs gripten daha öldürücü

Konuşmasında, Covid-19 ile gribi kıyaslayan Ghebreyesus, "Covid-19'un ölüm oranının gripten (influenza) 10 kat daha fazla olduğu tahmin edilmektedir" diye konuştu. 

Ghebreyesus, dünya liderlerine "birlik ve dayanışma" çağrısını yineleyerek Covid-19'un ulusal ve küresel düzeyde siyasete alet edilmemesini istedi.

Corona virüs ilk ne zaman görüldü? Neden Covid-19 deniliyor?

İlk kez Aralık ayında görülen ve "2019-nCoV" olarak adlandırılan virüs, Koronavirüs ya da Corona Virüsü adıyla biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 11 Şubat'ta coronavirüs kaynaklı hastalığa Covid-19 adını verdi. Daha sonra küresel salgın anlamına gelen "pandemi" olarak ilan edildi.

WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19'un "korona"nın co'su, "virüs"ün vi'si ve hastalık kelimesinin İngilizcesi "disease" sözcüğünün d'sinden türetildiğini söyledi.

 

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