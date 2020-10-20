Düğün Salonu Fiyatları 2020 - Yemekli Ve Yemeksiz Ortalama Düğün Mekanları Fiyatları

Düğün tarihi ve mekan ile beraber masa dekorasyonunun yanı sıra, yemekli veya yemeksiz olması şeklinde düğün salonları farklı fiyatlandırılırlar. Düğün salonu kiralama isteyenler listeye bakmak suretiyle seçenekleri değerlendirir ve fiyatlar üzerinden kiralama yapar. Tabii aşağı yukarı yani ortalama belli bir fiyatın olduğunu da söylemek mümkün.

Düğün Salonu Fiyatları 2020

Fazla sayıda davetiye ağırlama imkanı veren düğün salonları, aynı zamanda dört mevsim kullanım imkanı ile yüksek fiyatlar doğrultusunda kiralanır. Bu konuda bir gün içerisinde gerçekleştirilecek kriterler ele alınmak suretiyle farklı fiyatlar ortaya çıkabilmektedir. O yüzden genel olarak 3 bin ile 6 bin TL arasında bir fiyatın olduğunu söylemek mümkün.

Özellikle yemekli ya da yemeksiz olması ile beraber farklı eğlenceler ya da ekstra aperatif yiyecekler gibi durumlar söz konusu olduğunda fiyatlar daha yukarı çıkabilir. Aynı zamanda bireysel olarak kişi başı 40 ila 80 TL arasında fiyatlandırma üzerinden de düğün salonları kiralanır.

Yemekli Ortalama Düğün Mekanları Fiyatları

Söz konusu yemekli düğün mekanları olduğu zaman fiyatlar genelde kişi başı ele alınır. Aynı zamanda menü içerisinde ne gibi alternatifler olacak ve içecekler nelerdir yine fiyatlarda farklılık yaratmaktadır. O yüzden ortalama ele alındığı zaman 30 TL'den başlamak suretiyle 150 TL'ye kadar kişi başı fiyatlandırmanın gerçekleştirildiğini söylemek mümkün. Bu durum aynı zamanda mekanın kapalı ya da açık olması ve kır düğünü gibi durumlar üzerinden farklı fiyatlar ile ortaya çıkabilmektedir.

Yemeksiz Ortalama Düğün Mekanları Fiyatları

Yemeksiz olduğu zaman ise fiyatlar toplu şekilde hesaplanır ve buna göre düğün mekanları kiralanır. Yani düğün salonu için toplu fiyat içerisinde servis, içecek ve pasta ile beraber müzikal gibi birçok organizasyon da söz konusudur. Tabii süslemeler ve mekan seçimi kapsamında güzel isteklerde söz konusu olabilir.

Bu doğrultuda fiyatlar 3000 ile 6000 arasında farklılık yaratır. Kişisel isteklere bağlı olarak seçim yapmak suretiyle açık yada kapalı mekanlarda yemeksiz düğün gerçekleştirmek mümkün. Burada önemli olan gelin ve damat ile beraber aile bireylerinin kişisel istekleri ön plana tutulmak suretiyle, misafirlerin rahatlıkla ağırlanacağı doğru bir mekanı seçmektir.