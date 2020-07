Dünyada sadece 26 kişide görülen hamilelik

Fotoğrafa bakıldığında annesinin rahminden kaçmayı başarmış bir bebek gibi görünüyor ancak gördüğünüz aslında daha önce sadece 26 kez görülen rüptür gebelik.

33 yaşındaki kadının rahim duvarında 2.5 cm'lik bir yırtık oluştu. The New England Journal of Medicine'in raporuna göre 9 cm'lik su kesesinin bir kısmı bu yırtıktan dışarı çıktı. Dr. Pierre-Emmanuel Bouet, daha önce böyle bir durumla hiç karşılaşmadığını söyledi.

22 haftalık hamileliği boyunca hiçbir semptom yaşamayan 33 yaşındaki kadının rahmindeki yırtık rutin ultrasonda ortaya çıktı. Doktoru, potansiyel riskler arasında rahmin tamamen yırtılması, plasenta akreta, histerektomi ve erken doğum olduğunu söyledi. Buna rağmen çift, hamileliği devam ettirme kararı aldı.

30. haftada doktorlar, yırtığın 5 cm'e kadar genişlediğini fark etti. Bebeğin ayakları rahmin dışındaydı. Acilen sezaryene alınan anne sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.

Kaynak: Daily Mail

Duygu Bay / PembeNar