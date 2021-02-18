Duruş Bozukluğu Nedir? Duruş Bozukluğunu Düzeltmek, Duruş Bozukluğu Tedavisi Nasıl Yapılır?

Duruş bozukluğu özellikle tedavisinde spordan faydalanılır. Spor ile birlikte duruş bozukluğu da önemli ölçüde tedavi edilmektedir. Bundan dolayı duruş bozukluğu yaşanan kişilerde bu tip tedaviler önerilir.

Duruş Bozukluğu Nedir?

Duruş bozukluğu yürürken ya da koşarken, eğilirken ya da kalkarken vücut duruşunda bozukluk olmasına denilmektedir. Dengeli bir duruş sağlanmaz. Aynı zamanda bazı ağrıların sebebi olarak da duruş bozukluğu gelmektedir. Duruş bozukluğundan kaynaklı olarak kişide ağrı meydana gelebilmektedir. Hem ruh halini hem de fiziksel durumunu bu durum etkilemektedir. Bel ve bacaklarda ağrılar meydana gelir ve sıkça karşılaşılan vücut ağrıları ortaya çıkmaktadır.

Duruş bozukluğu tedavisi olan bir ortopedik rahatsızlıktır. Bundan dolayı duruş bozukluğu şikayeti yaşıyorsanız bir ortopedi doktoruna randevu alabilirsiniz. Bu durumdan müzdarip olan kişiler dik durmakta zorlanabilirler. Genellikle bu durum başkaları tarafından farkedilir. Kişi gün boyunca sürekli olarak eğik durma eğiliminde olabilmektedir.

Duruş Bozukluğunu Düzeltmek

Duruş bozukluğunu düzeltmek için duruş bozukluğu kaynaklı olan ağrıların giderilmesi ile tedavi başlanmaktadır. Duruş bozukluğunu düzeltmek için öncelikle sırt kasları güçlendirilir. Bunun için de düzenli olarak egzersiz yapılması doktor tarafından önerilir. Doktor tarafından belirlenen bir egzersiz programı ile birlikte duruş bozukluğuna yönelik egzersizler yapılır. Omurgada oluşan deformite bu şekilde egzersiz ile birlikte geçmektedir. Aynı zamanda duruş bozukluğunda kas yorgunluğu da geçirilmesi amaçlanır. Böylece şiddetli ağrılardan bu şekilde egzersizler sayesinde kişi kurtulabilir.

Duruş Bozukluğu Tedavisi Nasıl Yapılır?

1) Düzenli Egzersiz

Düzenli egzersiz duruş bozukluğunun en önemli tedavileri arasında yer almaktadır. Doktor tarafından verilen egzersiz programı düzenli egzersiz yapılır ve duruş bozukluğu tedavi edilir.

2) Bel Desteği

Eğer sürekli olarak iş hayatında masa başı bir işte çalışıyorsanız ve beliniz destek almıyorsa bu durum duruş bozukluğuna sebebiyet verebilir. Bunun için belinizi destekleyecek bir ortopedik medikal ürünü temin ederek belinize uygun desteği verebilirsiniz.

3) Korse

Dik duruş korseleri bulunmaktadır. Duruş bozukluğu için bu korseleri kullanarak düzenli kullanım sonucunda duruş bozukluğundan kurtulabilirsiniz.