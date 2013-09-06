06.09.2013 - 14:08 |
Düşesin doğum sonrası zayıflama sırları!
Cambridge Düşesi Kate Middleton, doğumdan 1 ay sonraki görüntüsüyle herkesi şaşırttı. İşte düşesin zayıflama sırları!
22 Temmuz'da doğum yapan Middleton, doğumdan yalnızca 6 hafta sonra eski haline döndü.
Hamileliğinde 13 kilo alan düşesin kiloları nasıl verdiğini arkadaşı Emma Sayle açıkladı.
Sayle "Kate doğumdan önce sıkı bir şekilde spor yapıyordu. Doğumdan sonraki düzenli yüzme ve Pilatas dersleri zayıflamasında çok etkili oldu, " dedi.
Bebek George ile birlikte uzun yürüyüşlere çıkan ve yoga da yapan 31 yaşındaki düşesin emzirmeye devam etmesinin de faydalı olduğu söyleniyor.