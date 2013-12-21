Düşük Ovaryen Folikülleri Nedeniyle Tüp Bebek Süreçlerinin İptali

Tüp bebek tedavisi ve yumurta erişim prosedürünün işlemesi için ne kadar folikül gereklidir?

Stimülasyonun en az 3 yetişkin (ya da yetişkine yakın) folikülde gerçekleşmesi (folikülleri HCG gününde ortalama 16-20 ebatlarında olduklarında yetişkin olarak değerlendirilir). Alternatif olarak, 16-20mm ebatlarında 2 folikül varsa ve 13-15 mm ebatlarında iki tane daha varsa, yumurta erişim süreci başlatılabilir.

Bu demek oluyor ki:

Tüp bebek işlemi bazı medikal riskleri içerir. Yumurta erişim, döllenme, embriyo kültürleri gibi ek maddi külfetler olabilir.

Süreci başlatmadan iptal etme olasılığını tahmin etme

Antral folikül sayımı- ultrason testi

Anti-müllerien hormon seviyesi- kan testi

3 gün FSH seviyesi- kan testi

Düşük yanıt nedeniyle tip bebek süreci iptalinin tek bir nedeni var: Ultrasonda yetişkin ebatlarda 3’ten daha folikül olduğunda tüp bebek doğum oranı 4 yetişkin folikülde olduğundan çok daha azdır. Bu, yumurta erişim sürecine devam etmek ya da bunu iptal etme kararına ilişkin “ kırılma noktası” olarak görülür.Ovaryen stimülasyonuna yalnızca birkaç folikül yanıt vermesi durumunda bazen, ama her zaman değil, yumurta sayısı (bazen de yumurta kalitesi) ile ilgili bazı sorunlarolabilir. Bir başka deyişle, ovaryen stimülasyonuna normal bir biçimde yanıt veren bazı kadınlardan alınan yumurtalarla kıyaslanınca daha az yumurta elde edilir ve bunlar bazen de düşük kaliteli olabilir.Bir kadının ovaryenlerinin ovaryen stimülasyonuna vereceği yanıt 3 basit ve pahalı olmayan testle tahmin edilebilirEnjekte edilebilir gonadotropin stimülasyonuna önceden yanıt ve kadının yaşı gibi iptal risklerine ilişkin başka genel işaretler de mevcuttur.Genellikle, tüp bebek süreci fazla stimülasyon nedeniyle iptal edilebilir. Deneyimlerimize göre nadir görülen bu vakalarda, ovaryenler çok fazla folikül, çok fazla östrojen ve diğer hormon ve gelişim faktörleri yaparHCG enjeksiyonu verilmişse ve süreç ovaryenin stimülasyona yanıtı şok yüksek olduğu sırada tamamlanmışsa ağır ovaryen hiper stimülasyon sendromu olan kadınlarda potansiyel olarak çok yüksek sağlık riskleri oluşabilir.Eğer ovaryen stimülasyon süreci bir doktor tarafından çok dikkatli bir biçimde gerçekleştirilirse, aşırı yanıta ilişkin süreç iptali daha az olarak görülecektir.

Yüksek FSH Seviyeleri Ne Demek