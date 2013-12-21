21.12.2013 - 23:29 |
Düşük Ovaryen Folikülleri Nedeniyle Tüp Bebek Süreçlerinin İptali
Bütün tip bebek programlarının, yumurta erişim süreci ve tip bebek sürecinde yeterli miktarda folikül üretilmeyen harekete geçirme periyotlarını iptal etmek için bazı kriterleri mevcuttur.
Tüp bebek tedavisi ve yumurta erişim prosedürünün işlemesi için ne kadar folikül gereklidir?
- Stimülasyonun en az 3 yetişkin (ya da yetişkine yakın) folikülde gerçekleşmesi (folikülleri HCG gününde ortalama 16-20 ebatlarında olduklarında yetişkin olarak değerlendirilir).
- Alternatif olarak, 16-20mm ebatlarında 2 folikül varsa ve 13-15 mm ebatlarında iki tane daha varsa, yumurta erişim süreci başlatılabilir.
Bu demek oluyor ki:
- Tüp bebek işlemi bazı medikal riskleri içerir.
- Yumurta erişim, döllenme, embriyo kültürleri gibi ek maddi külfetler olabilir.
Süreci başlatmadan iptal etme olasılığını tahmin etmeBir kadının ovaryenlerinin ovaryen stimülasyonuna vereceği yanıt 3 basit ve pahalı olmayan testle tahmin edilebilir
- Antral folikül sayımı- ultrason testi
- Anti-müllerien hormon seviyesi- kan testi
- 3 gün FSH seviyesi- kan testi
Genellikle, tüp bebek süreci fazla stimülasyon nedeniyle iptal edilebilir. Deneyimlerimize göre nadir görülen bu vakalarda, ovaryenler çok fazla folikül, çok fazla östrojen ve diğer hormon ve gelişim faktörleri yapar
HCG enjeksiyonu verilmişse ve süreç ovaryenin stimülasyona yanıtı şok yüksek olduğu sırada tamamlanmışsa ağır ovaryen hiper stimülasyon sendromu olan kadınlarda potansiyel olarak çok yüksek sağlık riskleri oluşabilir.
Eğer ovaryen stimülasyon süreci bir doktor tarafından çok dikkatli bir biçimde gerçekleştirilirse, aşırı yanıta ilişkin süreç iptali daha az olarak görülecektir.