Düşük ve ölü doğuma neden olabiliyor!
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Aşkın Güngüneş, iyot eksikliğinin hamile kadınlarda düşüğe ve ölü doğuma neden olabileceğini söyledi.
Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde görevli Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Aşkın Güngüneş, iyot eksikliğinin hamile kadınlarda düşüğe ve ölü doğuma neden olabileceğini söyledi.
İyotun, insan vücudundaki tiroit hormonların üretimi için gerekli bir mineral olduğunu belirten Dr. Aşkın Güngüneş, bu mineralin insan vücudu için dışarıdan alınması gerektiğini söyledi. Dr. Güngüneş, "İyot eksikliğine özellikle dağlık bölgelerde ve denizden uzak bölgelerde rastlanır. İyot vücuda ağız yoluyla alınır ve idrarla atılır. Dolaşımda fazla kalmaz. İyot eksikliği hamilelerde düşüğe ve ölü doğuma neden olabilmektedir. Ayrıca çocuk ve ergenlik döneminde iyot eksikliği zihinsel ve fiziksel gelişme geriliğine, guatra neden olabilmektedir. İyot eksikliği genel kanının aksine, sadece guatr ve komplikasyonları ile kısıtlı değildir. Çok çeşitli ve bir takım geri dönüşsüz nörolojik bozukluklara neden olmaktadır" dedi.
İyot fazlalığının da insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri olduğuna değinen Dr. Güngüneş, "İyot düzeyini belli sınırlarda tutmak insan sağılığı açısından büyük önem taşır" diye konuştu.