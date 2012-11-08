08.11.2012 - 16:26 |
Düşükler kalbi tehdit ediyor
Yeni bir araştırmaya göre bir veya daha fazla sefer düşük yapmış kadınlarda kalp krizi ve rahatsızlıkları riski artıyor.
Araştırma Amerikan Kalp Vakfı’nın yıllık toplantısında sunuldu.
Araştırmacılar düşük ve kalp rahatsızlıkları arasındaki bağı ortaya çıkarmak amacıyla 1 milyon Danimarkalı kadın üzerinde incelemelerde bulundu.
Hiç düşük yapmamış kadınlarla karşılaştırıldığında düşük yapmış kadınların kalp krizi riskinin % 11 daha fazla olduğu belirlendi. Risk, 4 ve daha fazla düşük yapmış kadınlarda ikiye katlanıyor.
Bir düşük yapmış kadınlarda inme riski % 13 iken 4 ve daha fazla düşüklü kadınlarda bu risk % 89 olarak belirlendi.
Her düşük kadın kalp krizi riskini %9, inme riskini % 13 oranında arttırıyor.
Araştırma kalp sağlığı ve düşükler arasında bir ilişki olduğunu gösterse de uzmanlar sonuçların genellemeye henüz açık olmadığını belirtiyor.