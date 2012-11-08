Düşükler kalbi tehdit ediyor

Araştırma Amerikan Kalp Vakfı’nın yıllık toplantısında sunuldu.



Araştırmacılar düşük ve kalp rahatsızlıkları arasındaki bağı ortaya çıkarmak amacıyla 1 milyon Danimarkalı kadın üzerinde incelemelerde bulundu.



Hiç düşük yapmamış kadınlarla karşılaştırıldığında düşük yapmış kadınların kalp krizi riskinin % 11 daha fazla olduğu belirlendi. Risk, 4 ve daha fazla düşük yapmış kadınlarda ikiye katlanıyor.



Bir düşük yapmış kadınlarda inme riski % 13 iken 4 ve daha fazla düşüklü kadınlarda bu risk % 89 olarak belirlendi.



Her düşük kadın kalp krizi riskini %9, inme riskini % 13 oranında arttırıyor.



Araştırma kalp sağlığı ve düşükler arasında bir ilişki olduğunu gösterse de uzmanlar sonuçların genellemeye henüz açık olmadığını belirtiyor.