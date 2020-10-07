Düşünceler havada kalmasın

Bugün ne yapılabilir? Bugün ışıkların uyumu genel olarak daha akıcı ve kendiliğinden ilerleyebilecek koşullara işaret ediyor. Ay İkizler’de iken ticaret, medya ve eğitsel konularda çok şey yapabilir ve daha fazla paylaşmak isteyebiliriz. Ancak aşırı hayal ya da yanlış beklentilerin getirebileceği hatalı yaklaşımlar da söz konusu.

Nelerden kaçınmalı? Bugün yeni fikirlere özellikle açık olalım. Kimi zaman parasal konularda, birikimlerimizi ilgilendiren durumlar içinde ani değişiklikler, haberler gündeme gelebilir. İlişkilerimizde de beklenmedik, kimi zaman tutarsız koşullarla karşılaşabiliriz. Günün geç saatlerinde daha gerçekçi olmak gerek. Bu saatlerde ihmal ettiğimiz şeyler yüzünden zarara uğrayabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 4/Geyik Güven önem kazanıyor. Bugün Mayalara göre Geyik günündeyiz. Bu gün burcu hassasiyeti, sanatı, işbirliğini ve cömertliği anlatır. Başkalarına hizmet ve yardım edebileceğimiz bir gündeyiz. Duygusal alanda daha mutlu ve olumlu ilişkiler geliştirebiliriz.