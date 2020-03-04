Duvarınız bahara hazır: Evde dekoratif tablo yapmanın püf noktaları

Yaşam alanınızı yenilemek ve evinizde yavaş yavaş bahar esintileri yaratmak isteyenler için evde dekoratif tablo yapmanın püf noktalarını paylaştık. Kolay malzemeler ile hazırlayabilir, tuvalin üzerinde harika tasarımlar yaratabilirsiniz. Ekonomik olarak da tasarruf edebileceğiniz bu yöntemleri mutlaka deneyin. İşte evde dekoratif tablo yapmanın püf noktaları...

Efekt damgası yöntemi

Efekt damgaları ile daha dikkat çekici duvarlara ulaşabilirsiniz. Peki, efekt damgası ile tablo nasıl yapılır? Gelin beraber öğrenelim:

-Öncelikle tuvali hobi boyası, yağlı boya ya da guaj boyayla ev dekorasyonunuza uygun bir

renge boyayın. Burada dikkat etmeniz gereken zeminin tek renk olması.

-Dilediğiniz efekt damasını zeminle kontrast oluşturacak renkteki boyaya batırın. Boyanın fazlalığını

boya tavasında aldıktan sonra tuvale güzelce uygulayın.

-Dilerseniz sonrasında damgaya farklı bir renk alarak daha dikkat çekici bir tablo oluşturabilirsiniz.

Bu bakı tablo fikrini modern ev dekorasyonunuz da hayata geçirebilirsiniz. Eğer klasik dekore ettiğiniz bir eviniz varsa efekt damgasında simli parlak renkler tercih edebilirsiniz.

Yaprak baskı yöntemi

Ev dekorasyonu yaparken doğanın yansımalarından yararlanabilirsiniz. Bunun için yaprak baskı ile tablo yapımını ele aldık:

-Tuvali, ev dekorasyonunda tercih ettiğiniz renk paletine uygun bir renkte boyayın.

-Topladığınız farklı boyutlardaki yaprakların üzerini boyayın ve bu yaprakları dilediğiniz şekilde tuvalin üzerine koyup bastırın. İşte bu kadar!

Bu tabloyu country dekorasyon stiline çok uyum sağlayacaktır. Country dekorasyon bilindiği gibi doğadan yansımalara yer veren bir stildir.

Stencil yöntemi

Duvar veya zemin dekorasyonu, hatta mobilyalarınız… Stencil şablonlar, dilediğiniz alana yeni bir görünüm kazandırma konusunda size yardımcı olabilir. Dolayısıyla hayal gücünüzü kullanarak stencil şablonlar sayesinde şık dekoratif tablolar yapmamak için bir neden yok!

-Evinize hoş bir hava katacak bu fikri hayata geçirmek için tuvali boyamanıza gerek yok. Fakat bu öneriyi yapmak için üç ya da dört farklı renkte boyaya sahip olmanız gerektiğinin altını çizelim.

-Temiz bir diş fırçasını hobi boyasına batırın, fazla boyayı aldıktan sonra diğer elinizle fırçaya vurarak boyanın sıçramasını sağlayın.

-Ardından fırçaya sırayla başka renk boyalar alıp aynı uygulamayı yapın. Sadece bir rengi kullanmayın ve seçtiğiniz rengi, şablondaki deseni boyamak için ayırın.

-Boya kuruduktan sonra şablonu tuvalin üzerine koyun ve içini boyayın.

Bu tablo fikri özellikle hayvan ve bitki şablonları ile çok hoş duracaktır. Bu desenler ile çalıştığınız tabloya, modern ve country stili uyguladığınız yaşam alanınızda yer verebilirsiniz.

Mantar pano ve LED yılbaşı ışığı yöntemi

Eğer “Geri dönüşüm yapabileceğim bir tablo dekorasyon fikrine ihtiyacım var.” diyorsanız bu önerimiz tam size göre! Şimdi, yılbaşında kullandığınız dekoratif aydınlatma ürünü ve evinizde bulunan ama kullanmadığınız mantar pano ile tablo nasıl yapılır anlatalım.

-Raptiyeleri dilediğiniz renkte boyayın ve raptiyeler kuruduktan sonra onlar yardımıyla mantar panoda dilediğiniz kelimeyi yazın. Çocuğunuzun adı da olabilir sizi motive edecek bir kelime de…

-Ardından ince LED yılbaşı aydınlatmasını raptiyelerin çevresine sarın ve tabloyu duvara, masaya ya da dresuar üzerine konumlandırın!

Bu tablo önerisine özellikle çalışma odasında ya da genç odasında yer vermenizi öneririz.