Dört büyük moda haftasında öne çıkan 9 sonbahar/kış 2020 trendi

New York, Londra, Milan ve Paris Moda Haftası derken Corona virüse rağmen bir moda haftası sezonunu daha geride bıraktık. 2020 sonbahar/kış sezonunda hangi trendlerin öne çıkacağına dair fikir sahibi olmak isteyenler ve sezon sonu alışverişlerini daha akıllıca yapmak isteyenler için moda haftalarında öne çıkan trendler!

Burjuva

70'lerin burjuva stilleri önümüzdeki sonbahar/kış sezonuna damga vuracak trendler arasında başı çekiyor. Peki 70'lerin burjuva stilleri deyince neleri içine alıyor? 70'lerin rock yıldızları size bu konuda ilham olabilir. Mick Jagger'ın cinsiyetsiz daracık pantolonları, crop ceketler, fiyonklu boyun detayları veya aksesuarlar, eldivenler gelebilir aklınıza. Bu kombinlerle en burjuva partilerin yıldızı olabilirsiniz. Buna alternatif olarak Viktoryen burjuva stiller de en modern haliyle karşımıza çıkacak. Yüksek belli bol pantolonlarla kombinlenen çizmeler ve kalın kemerler, androjen fırfırlı bluzlar, kazaklar ve ceketler yükseliyor.

Kabalık kollar

Kabarık kollara ayrı bir parantez açmazsak olmaz. Son birkaç sezona damga vuran kabarık kollar her türlü kombini havalı hale getirebilecek trendlerden bir tanesi. Önümüzdeki sonbahar/kış sezonunda minimalizmin pek yeri yok. Bütün trendler, tıpkı Z kuşağı gibi geleneksel kalıpların dışına çıkıyor ve "ben buradayım, varım" diyor. Volanlı ve volümlü mini Barbie elbiseleriyle, volümlü organze elbiseler ve transparan şifonlarla kabarık kollar bu sezon daha zengin hale geliyor. Özellikle bilekte darlaşan, dikkati omuzlara çeken kabarık kollu parçalar sezonun burjuva gösterişini tamamlayacak.

İç(?) çamaşırı

Z kuşağının cesur, özgür ve içi dışı bir tavrı sezonun trendlerini de belirliyor. Transparan bluzların ve elbiselerin içinden görünen veya bir üst giysisi olarak kombinlenen sütyenler ve büstiyerler, elbise gibi giyilen kombinezon ve gecelikler sezona damga vuracak trendlerden bir tanesi.

Pelerin ve pançolar

Süper kadınlar pelerinlerinizi hazırlayın. Güçlü kadın trendlerinin bir yansıması olarak bu yıl pelerin ve pançoları bolca göreceğiz. Beraberinde pelerin kollu ceketler, trençkotlar ve kabanları da getiren bu trend için alışveriş yapmak için çok uygun zamanlardayız. Sezon sonu indirimlerinden faydalanmak akıllıca çünkü önümüzdeki yılın favorilerinden bir tanesi olacak.

Tüyler, püsküller, saçaklar...

Püskülleri boho-chic akımıyla uğurlamıştık ancak çok uzağa gitmeden geri geldi. 70'ler ve burjuva demişken püsküllerden, tüylü kabarık montlardan, kürklerden, iplerden bahsetmemek olmaz. Malumunuz kendimizi zengin ve güçlü hissedeceğimiz gösterişli bir sezon olacak. Metalik püsküllü etek uçları, tüylü veya kürklü kol ve yaka detaylarını bolca göreceğiz. Rengarenk oversize kürklerle de bir miktar abartıya kaçacağız.

Parlak kumaşlar

Mesele zenginlik ve gösterişse parlamaya da hazır olun. Saint Laurent'in lateksleri bize bunu gayet iyi özetledi aslında. Deri, kadife, saten, ipek ve payet kumaşlar ile metalik görüntüler, özellikle güçlü kadın trendini yansıtan gümüş zırhı andıran elbiseler önümüzdeki sezon parıltımıza parıltı katacak.

Cutout

Yılın favori dekoltesi "cutout" dediğimiz oyuklar. Özellikle köprücük kemiğini vurgulayan oyuklar çabasız seksi görüntülerin başını çekecek. Göğüste, belde, hatta pantolonlarda bile oyuklara rastlamak mümkün.

Karadul

Siyah her sezonun en garanti rengidir ancak önümüzdeki sezon çok daha güçlü, avangart stillerle karşımıza çıkacak. "Karadul"lar bütün karizmasıyla sahalara iniyor diyebiliriz.

Ekose

Birkaç sezondur ekoseden bahsediyoruz. Ne zaman gideceğini soracak olursanız bir sezon daha buralarda olduğunu söyleyebiliriz. 2020 sonbahar/kış sezonunda punk'ı ekoseyle yaşatacağız. Üstelik sadece takım elbiseler ve kabanlarla değil etek, elbise, tulum ne varsa gardırobumuza dahil olacak.

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