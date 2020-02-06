Duygusal bağlar önemli

Bugün ne yapılabilir? Bugün bizi hassasiyetlerimiz yönünde etkileyen bir konu üzerinde durabiliriz. Ailevi bir konu ya da bizi yan yana getirebilecek ortak bir bağ kurabiliriz. Aynı zamanda gelecek yönünde daha fazla şey paylaşabilir ve hissedebiliriz. Yengeç burcunda ilerleyen Ay sayesinde önceliklerimizi daha hızlı ve becerikli şekilde ortaya koyabileceğiz.

Nelerden kaçınmalı? Ay Yengeç’te iken ev hayatına ait bir konu ya da bizi duygusal açıdan endişelendirebilecek bir durum da dikkat çekebilir. Biraz daha akılcı olmaya bakalım. Gereksiz evham ya da korkular yüzünden kendimizi kısıtlamamalıyız. Duygularımıza yön vererek, kendimizi motive etmek ve daha çok şey paylaşmak yolunu arayalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/Fırtına Sezgilerimiz önemli. Takvime göre Fırtına günündeyiz. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.