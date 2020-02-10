Düzene ihtiyacımız var

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde Ay Başak burcunda, diğer gezegenlerin karşısında tek başına ilerliyor. Bu durum özellikle duygusal açıdan düzen ve detay ya da sağlık içeren bir konuyu fazlası ile önemseyebileceğimizi gösteriyor. Ancak pek çok konuda tek başına hareket etmek kolay olmayabilir. Karşımızdaki kişinin durumu hakkında daha hassas olabiliriz. Ortak konular üzerinde duruyoruz.

Nelerden kaçınmalı? Sabah saatlerinde becerikli olabiliriz. Ortak bir amaç çevresinde bir araya gelmek daha kolay. Akşam saatlerinde karşılıklı konularda çok hareketlilik ve artan bir iletişim var. Ancak bu saatlerde yanlış değerlendirmeler ve uyuşamama durumu da yaşanabilir. Günün geç saatlerinde bu sorunları aşabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/Geyik Süregelen işleri daha iyi hale getirmek mümkün. Bugün Mayalara göre Geyik günündeyiz. Bu gün burcu hassasiyeti, sanatı, işbirliğini ve cömertliği anlatır. Başkalarına hizmet ve yardım edebileceğimiz bir gündeyiz. Duygusal alanda daha mutlu ve olumlu ilişkiler geliştirebiliriz.