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10.02.2020 - 00:00 |

Düzene ihtiyacımız var

Haftanın ilk gününde Ay Başak burcunda, diğer gezegenlerin karşısında tek başına ilerliyor.

Düzene ihtiyacımız var

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde Ay Başak burcunda, diğer gezegenlerin karşısında tek başına ilerliyor. Bu durum özellikle duygusal açıdan düzen ve detay ya da sağlık içeren bir konuyu fazlası ile önemseyebileceğimizi gösteriyor. Ancak pek çok konuda tek başına hareket etmek kolay olmayabilir. Karşımızdaki kişinin durumu hakkında daha hassas olabiliriz. Ortak konular üzerinde duruyoruz.

Nelerden kaçınmalı? Sabah saatlerinde becerikli olabiliriz. Ortak bir amaç çevresinde bir araya gelmek daha kolay. Akşam saatlerinde karşılıklı konularda çok hareketlilik ve artan bir iletişim var. Ancak bu saatlerde yanlış değerlendirmeler ve uyuşamama durumu da yaşanabilir. Günün geç saatlerinde bu sorunları aşabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/Geyik Süregelen işleri daha iyi hale getirmek mümkün.  Bugün Mayalara göre Geyik günündeyiz. Bu gün burcu hassasiyeti, sanatı, işbirliğini ve cömertliği anlatır. Başkalarına hizmet ve yardım edebileceğimiz bir gündeyiz.  Duygusal alanda daha mutlu ve olumlu ilişkiler geliştirebiliriz.

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız da artış olabilir. Bilginin peşinden gitmek isteyebilirsiniz. İletişimin yoğun olduğu zamanlarda yanlış anlaşılmalar olabilir. Ani tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Bugün işlerinizde rahatça ilerleme kaydedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizi rahatça ifade edebileceğiniz bir gündesiniz. Hareketli gündeminizde yaratıcılığınızı keyif aldığınız konulara aktarabileceksiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Gün içinde cesaretinizi toplayıp arzuladığınız konular için adım atabilirsiniz. Hobilerinizle ilgileneceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

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Bugün

Ev hayatınızla ilgili değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Ailevi konular sizi geçmişe götürebilir. Güven arayışı içine girebilirsiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmeyin. Çevresel değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinlemeniz olaylara yön vermenizi kolaylaştıracaktır. Emlak ile ilgili konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

İletişim yönünden hareketli bir gündesiniz. Bilginin kaynağına inmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız konularda eğitim almak isteyeceğiniz zamanlar var. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Kişisel hassasiyetiniz ön plana çıkabilir. Cesaret göstereceğiniz olaylara girişebilirsiniz.  Ticari faaliyetler içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayacağınız zamanlar var. Bu konuda yeni haberler alabilirsiniz. Gün içinde bütçeleme yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yenilik getirebilirsiniz. Çevrenizdeki değişiklikler sizi de etkileyebilir. Başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

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Bugün

Hayatınızda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel hassasiyetinizin fazla olduğu konularda çevresel değişikliklerden etkilenebilirsiniz. Hareketli bir gündeminiz var. İmaj değişikliği yapmak için cesur girişimlerde bulunabilirsiniz. İlişkilerinizde ilerleme kaydetmek isteyeceğiniz zamanlar var. Enerjinizi olumlu yönde kullanın.Devamını Oku

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Bugün

Uğraştığınız konularda bilgi eksikliklerinden dolayı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bilemediğiniz nedenlerden dolayı kayıplar olabilir. Kendi iç dünyanızla ilgili konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Cesaret gerektiren mevzulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Çevresel değişiklikler olabilir. Gün içinde kabullenme içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili konularda yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Çevrenizdeki değişimler ilginizi çekebilir. Mesleki gruptaki arkadaşlarınızla görüşmeler yapabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde ilerleme kaydedebilmek için sorumluluk almanız gerekebilir.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızda iletişimden kaynaklı yoğunluk yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Üstlerinizden aldığınız bilgiler uğraştığınız konularda işinize yarayabilir. Çevrenizde yaşanan değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmeyin. Sorumlu olduğunuz konularda bürokratik engellere takılabilirsiniz. Bazı konularda yenilik arayışında olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün uğraştığınız işlerde daha rahat bütünü görebilirsiniz. Bilginin hızlı aktığı bir gündesiniz. Ufkunuzun açıldığı ve yeni şeyler öğrenmek için cesaret göstereceğiniz zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularda reform yapmak isteyebilirsiniz. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. Düşüncelerinizi paylaşmak isteyeceğiniz zamanlar içindesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Bu durum sizi duygusal yönden bağlayıcı olabilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenebilirsiniz. Uğraştığınız konular hakkında yeterince bilgi edindiğinizden emin olun. Kriz yaratma olasılığı olan konulara dikkatli yaklaşmanızda fayda var. Parasal konularla uğraşabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün eşinizden gelecek bilgiler önemli olabilir. Hareketli bir gündem sizi bekleyebilir. İletişimde olduğunuz kişilere karşı dikkatli olmanızda fayda var. Denge ve uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda cesaretli davranabilirsiniz. İlerleme kaydedeceğiniz zamanlar var. Gün içinde çevresel değişiklikler yaşanabilir.Devamını Oku

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