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17.07.2020 - 16:12 |

Düzenli egzersiz yapmak dişlerinizi çürümeden korur mu?

Düzenli egzersiz yapmanın diş ve diş eti hastalıklarından da koruduğu da ortaya çıktı. Yapılan bir araştırmaya göre hayatına sporu dahil eden ve rutin olarak yapan kişiler yüzde 54 daha az diş eti hastalıklarına yakalanıyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, bilgi verdi

Düzenli egzersiz yapmak dişlerinizi çürümeden korur mu?
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Düzenli egzersiz yaparak kalp hastalığı, obezite, Tip 2 diyabet gibi hastalıklara yakalanma olasılığımızı azaltabiliriz. Aynı zamanda Uluslararası Diş Hekimliği Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmaya göre düzenli egzersiz yapan kişiler yüzde 54 daha az diş eti hastalıklarına yakalanıyor.

Egzersiz yapan kişiler neden daha şanslı?

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, egzersiz yapan kişilerin daha az şekerli yiyecekler tercih etmeleri, asitli içeceklerden uzak durmaları, bol su içmeleri ve taze meyve-sebze tüketimine dikkat etmeleri ile ağız sağlığını diğer bireylere göre daha fazla koruduğunu belirtti.

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Bakterilerin kan dolaşımına girmesini engelliyor

Dişlerinize bakmak kalbinizin korunmasına yardımcı olacağı için egzersiz yaparken daha formda ve aktif olmanıza sebep olacaktır. Çünkü iyi bir ağız bakımı dişler ve diş etlerinizde yaşayan bakterilerin kan dolaşımına karışması engeller. Bu durum da bakteri ve virüs kaynaklı kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

 

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