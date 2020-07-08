Merhaba,

Ben PembeNar güzellik editörü Eda Özdemir. Uzun zamandır işim vasıtası ile birçok ürün ve işlem değerlendirme fırsatı yakaladım. İşlemlerin ne olduğunu ve detaylı getirilerini PembeNar güzellik sayfamızda yer versek de; kendi deneyimlerimi de size kendi köşemden anlatmak istedim.

Yakın zamandır birçok arkadaşımdan duyduğum; aslında biraz da olsun eskiyen bir trend sayabileceğimiz; dermarollerı uzun zamandır denemek istiyordum. Pandemi dolayısıyla evde kaldığımız süreç boyunca sayısız ürün denedim. Dermarollerla da tanışmamız bu süreçte gerçekleşti.

Dermaroller, cildi gençleştirmeye, akne skarını tedavi etmeye ve yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olmak için kullanılan bir cilt bakım cihazıdır.



Dermaroller, silindir yapıya sahip; mikro iğneler ile dolu bir arkadaş. Bu mikro iğnelerin boyutları, farklı yoğunluk seviyeleri ile 0.2mm ila 1.0mm arasında değişiyor. Fiyatı da piyasada değişiklik gösterse de bence önemli olan iğne boyutunu ve materyali doğru seçebilmek. Benim kullandığım dermaroller; 0,5 mm iğne boyutuna sahip.



Dermarollerın asıl amacı pigmentasyon sorunlarını gidermek ve cilt yüzeyini düzeltmektir. Pigmentasyon sorunu yaşamadığım için bu konu hakkında bilgi veremesem de; cilt dokumda iyileştirme sağladığını söyleyebilirim.

Dermaroller cilt yüzeyinde kontrollü yaralanma ve travmalara neden olur. Bu, cildin iyileşme sürecini teşvik eder, cildin yenilenmesine yardımcı olan ve yaşlanma karşıtı özellikleri ile bilinen kolajen ve elastin ürenini artırır.

Mikro iğnelerin yarattığı rahatsızlık seviyesi; acı toleransınıza bağlı olsa da; benim beklediğimden daha acılı bir deneyim olduğunu itiraf etmeliyim. Hatta öyle ki botox iğnesini hiç hissetmemişken; aynı anda birkaç iğnenin batması cildimi rahatsız etti. Daha sonra bu hisse alışınca, acıyı daha az duymaya başladım. Ancak yeni kullanacak olanlar ve hassas ciltler mutlaka dikkat etmeli:)

Her güzellik aracının kullanımında olduğu gibi, iğnelerin bakterileri yaymasını önlemek için, işlemmi uygulamadan önce yüzünüzü iyice temizlemelisiniz. En etkili tedaviyi sağlamak için kir, yağ ve makyajı çıkarmak önemlidir.

Cildiniz ne kadar temiz olursa olsun, cildinizde herhangi bir döküntü, açık yara veya enfeksiyonu varsa, dermarollerı kullanmayın.

Cildimi temizledikten sonra; temizleyicim sivilceli cildimi temizlemeye yönelik kurutan bir etkiye sahip olduğu için herhangi bir deformasyonu önlemek adına dermarollerdan önce biraz da olsa bir bakım serumu uyguluyorum.

Dermarollerı cildinizde tek yöne doğru hareket ettirmek (Örneğin sadece yukarı ya da sadece aşağı gibi) acı hissiyatını azaltacaktır.

Dermaroller serumların cilt üzerinde etkisini artırıyor. Cildimin üzerinde dermarollerı gezdirdikten sonra; tekrar cildime uygun bir serum uyguluyorum.

Tahmin edebileceğiniz üzere; her evde bakım ürünü ve aracı gibi dermaroller da bir anda etkisini göstermiyor ve bir süre sadakat istiyor. Dermarollerı yaklaşık 3 haftadır gün aşırı kullanıyorum. Cildimde serumun verdiği etki ile beraber ciddi bir parlama ve pürüzsüzleşme gözlemledim.

Dermaroller kullanmayı planlayan kişiler eğer hassas bir cilde sahipse; mutlaka bir dermatoloğa gözükmelerini öneririm. Cildinizi tedavi etmeye çalışırken ona zarar vermek istemezsiniz :)

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere...

Sevgilerimle,

Eda Özdemir

Instagram: edaozdemir8