Merhaba,

Ben PembeNar güzellik editörü Eda Özdemir. Uzun zamandır işim vasıtası ile birçok ürün ve işlem değerlendirme fırsatı yakaladım. İşlemlerin ne olduğunu ve detaylı getirilerini PembeNar güzellik sayfamızda yer versek de; kendi deneyimlerimi de size kendi köşemden anlatmak istedim.



Yeni cilt oluşumunu desteklemek, renk eşitsizliklerini gidermek ve sizi donuk ve cansız cilt görünümünden kurtarmak gibi vaatleri olan kimyasal peeling uygulamasını geçtiğimiz aylarda deneyimleme fırsatı yakaladım.

Öncelikle cilt bakımınızı nerede ve hangi bileşenler ile yaptırdığınızı bilmek ve cildinize iyi gelecek şeyi bir uzmanla beraber tespit etmek oldukça önemli.

Kimyasal peeling yaptırdığım dönemde, yakın zamanda tecrübe ettiğim akne izleri ile savaşıyordum. Bu neden ile kimyasal peeling uygulamasının cildime iyi geleceğine cilt bakım uzmanı ile beraber karar verdik.

Kimyasal peeling uygulamasında asıl amaç; cildin üst tabakası olarak bilinen epidermal tabakaya asitler uygulayarak, hasarlı yüzeyde kontrollü bir şekilde soyma başlatmaktır. Uygulama sırasında dudaklar ve gözler korunmalıdır.



Kimyasal peeling sonrasında cildinizi güneşten korumanız oldukça önemli. Aksi takdirde kurtulmak istediğiniz lekelenme problemi ile daha yoğun bir şekilde karşılaşabilirsiniz.

İşlemi takip eden günlerde, cilt kuruluğu yaşadığımı söyleyebilirim. Özellikle burun kenarlarımda hassasiyetler oluştu. Cildim belli belirsiz soyulmaya başladı ve kabuklanma problemi yaşadım.



Cildimdeki aktif akneler kurudu ve kabuklandı. Birkaç gün sonra da azalarak görünümlerini kaybettiler.

Bu süreci bir lekelenme problemi yaşamadan atlattım. Bunun sebebi güneş koruyucu kullanmam oldu.

İşlem sonrası cildiniz hassaslaşacağı için bu dönemde ekstra dikkat etmek; nemlendirmek ve bakteri oluşumunu en aza indirmek oldukça önemli.



Siz de soru ve deneyimlerinizi benimle mail yolu ile paylaşabilirsiniz.



Sevgilerimle,

Eda Özdemir



Instagram: edaozdemir8