İnsanların ihtiyaç duyduklarından daha fazla para harcamalarının 2 ana nedeni vardır: Zevke yaklaşarak veya acıdan uzaklaşarak daha iyi hissetmek isterler. Yeni bir elbise veya yeni bir akıllı telefon gibi pahalı bir şey satın alarak, uğraşmak zorunda kalabileceğimiz gerçek sorunlara odaklanmayız. Derinlerde, gerçekten yeni şeylere ihtiyacımız olmadığını biliyor olsak da, bazen bir şeyleri satın alma baskısına direnmek imkansız olabilir. Peki, bizi bu davranışa iten nedir?



Başkalarını etkilemeyi umuyoruz



Darwin’in evrim teorisine göre, insanlar onlarla rekabet etmek ve kendi iyilikleri ön planda tutmak için mümkün olduğunca çok şey talep etmeye çalışır. Ancak tüm temel ihtiyaçlarımız karşılandığında, tüketim çılgınlığı başka bir yerde bizi bekliyordu. Bu, insanların gerçekte ihtiyaç duymadıkları şeyleri giderek daha fazla satın alarak zenginliklerini dünyanın geri kalanına göstermesiyle sonuçlandı. Ancak iyi hissetmenin, iyi görünmekten daha iyi olduğunu unutmayın. Eşyalara değil; kendinize yatırım yapın.

Daha fazlasına sahip olan insanları kıskanıyor olabiliriz



Kendimizi çevremizdeki insanlarla karşılaştırmadan duramıyorsak; bunun doğal bir sonucu gelişebilir ve onlar gibi olmak isteyebiliriz! Bu, bizim gerçekten ihtiyacımız olduğu için değil, sadece arkadaşlarımızda olduğu için bir şeyler satın almamıza neden olabilir.



Ayrıca, itiraf ettiğimizden çok daha benciliz. Geçmişte her zaman "en güçlü olanın hayatta kalması" kuralı geçerli olmuş ancak bugün de geçmişimizden farklı değil. Diğerlerinden daha fazla şey satın alarak kişisel krallığımızın sınırlarını büyütmeye çalışıyoruz.



Pazarlamanın kurbanıyız!



Bir şey satın almamızı sağlamak için kullanılabilecek birçok numara var ve bunların çoğunun farkında bile değiliz. Sık kullanılan bir numara, tüketiciye ürünü deneme fırsatı vermektir. Fiziksel olarak yeni bir ürünü ellerinde tuttukları an, psikolojik bir sahiplenme duygusu yaratarak insanların satın alma olasılığı arttırılır.



Belki de sıkıldık...



Bir şeyler satın almamızın en yaygın nedeni: Can sıkıntısı! Yapacak başka bir şeyimiz olmadığında, bir amacımız olmadığında, sadece günümüzü renklendirmek için yeni bir şeyler alırız ve bunun bizi mutlu edeceğine inanırız! Bu alışkanlıktan kurtulmak için kendinizi meşgul tutmayı deneyebilirsiniz.



Sevgilerimle,

Eda Özdemir



Instagram: @edaozdemir