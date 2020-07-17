Merhaba,

Ben PembeNar güzellik editörü Eda Özdemir. Uzun zamandır işim vasıtasıyla birçok ürün ve işlem değerlendirme fırsatı yakaladım. İşlemlerin ne olduğunu ve detaylı getirilerini PembeNar güzellik sayfamızda yer versek de kendi deneyimlerimi de size kendi köşemden anlatmak istedim.



Pandemi süreci hepimizi çok yordu. Bu süreçte sıkı önlemler alarak birkaç kez kuaföre gitmiştim. Örneğin maskemi hiç çıkarmadım, sosyal mesafeyi elimden geldiğince korumaya çalıştım ya da ellerimi sürekli dezenfekte ettim. Yine de ne olursa olsun kuaföre gittikten sonraki 1-2 gün virüs hakkında yoğun anksiyete yaşadım.



Bu kez kirpik lifting ve nail art yaptırmak için bir güzellik merkezine gittim. Yine alabildiğim tüm önlemleri aldım. İşletme sahipleri de hem kendilerini hem de bizleri korumak için birçok hijyen koşuluna dikkat ediyordu.



Kirpik lifting çevremde yaşanan kötü bir olay sebebi ile benim için biraz travmatik bir başlık idi. :) Daha önce bir arkadaşım, sosyal medyada adını duyurmuş ve popüler bir güzellik salonunda kirpik lifting yaptırmış ve göz kimyası bozulduğu için uzun süre tedavi görmüştü.

İpek kirpik ya da takma kirpik takmayı sevmediğim için kirpik lifting yaptırmayı tercih ettim. Bana kirpik liftingi uygulayan Güzellik Uzmanı Hanife Gençer, adımlar hakkında bilgi verdi. Gözümün işlem sürecinde kapalı olması beni huzursuz etse de Hanife Hanım'ın bilgilendirmeleri sayesinde kendimi çok rahat hissettim.

İşlem sırası ya da sonrasında hiçbir komplikasyon yaşamadım. Daha önce de bahsettiğim gibi oluşan ön yargım, bu işlem sayesinde yok oldu. Anlayacağınız üzere kendinizi emanet ettiğiniz kişi, kullanılan malzemeler ve hijyen büyük bir önem taşıyor.



Nail art ise tam istediğim gibi oldu. Bazı jel ya da protez tırnaklar, işçilik sebebi ile çok kalın, dalgalı ya da birbirinden farklı olabiliyor. Bu işlemi ilk defa yaptırmadığım için içim daha rahattı ama beklediğimden çok daha iyi bir sonuç aldığımı söyleyebilirim. Tüm malzemeler tek kullanımlık ve hijyen kuralına uygundu. Tırnak uygulaması yapılırken güzellik uzmanı ve gelen kişi arasında konulan bariyer de oldukça önemliydi.



Tüm bu süreç içerisinde hiçbir zaman maskemi çıkarmadığımı tekrar belirtmek isterim. Üstelik uzun işlemler olduğu için iki işlem arasında nemlenmiş olabilecek maskemi değiştirdim.



Herhangi bir işlemi yaptırmadan önce mutlaka iyi araştırmanız gerektiğini unutmayın. Alerjik reaksiyonları önlemek adına kendi sağlık sorunlarınızın bilincinde olun. Ekonomik olduğu için merdiven altı ya da popüler olduğu için 'sosyal medya ünlüsü' güzellik salonlarını tercih etmeyin.



Pandemi sürecinde mutlaka maksimum önlemler alın ve bu önlemleri alan yerlere gitmeyi tercih edin.



En yakın zamanda tekrar görüşmek dileğiyle...



Sevgiler,

Eda



Instagram: edaozdemir8



