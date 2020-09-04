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04.09.2020 - 03:23 |

Ediz İsminin Anlamı Nedir? Ediz Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Türkiye’de az kullanılan isimlerin başında Ediz ismi geliyor. Ediz ismini çocuğuna koymayı düşünen kişiler için Ediz isminin ne demek olduğu, Ediz isminin Kur’an da geçip geçmediği ve tüm diğer özellikleri gibi bilgileri sunuyoruz.

Ediz İsminin Anlamı Nedir? Ediz Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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Ulu ve değerli anlamlarına gelen Ediz ismi, Türkiye’de en çok İstanbul’da kullanılıyor. Ediz isminin analizi arasında kişinin güçlü karaktere sahip olduğu yer almaktadır. Güç temsilcisi olan Ediz isminin anlamı aynı zamanda hırslı ve zorluklarla baş edici anlamlarını da taşıyor.

Ediz Ne Demek?

Türkçe kökenli isim olan Ediz ismi, erkekler için yoğun olarak kullanılsa da kız çocuklar içinde kullanılabilmekte ve unisex olarak geçmektedir. Ediz isminin renk profiline bakıldığında mavi ve pembe olarak görülmektedir. Hassas ve duygusal demek olan Ediz ismi, aynı zamanda zeki anlamlarına gelmektedir. Ediz isminin kız ismiyle en uyumlu olduğu isimler Edis ve Edibe’dir. İsmin özellikleri arasında aşk insanı olduğu ve özgür bir yapıya sahip olduğu yer almaktadır.

Hareket edecekleri konularda önceden düşünmekte ve planlı hayat sürmeyi hedeflemektedirler. Sanatsal açıdan yetenekli ve yaratıcı yapıya sahip insanlardır. Ediz isminin analizine bakıldığında üstün güçlere sahip olduğu ve kırılgan yapıya sahip olduğu görülüyor. Okumayı ve bilim ile uğraşmayı seven kişi ve sıkıntılar ile mücadele etmekten kaçınmayan kişi olarak da biliniyor.

Ediz İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Çocuğuna Ediz isminin koymak isteyen anne ve babalar, Ediz isminin Kur’ an da geçip geçmediğini de merak ediyor. Kur’an-ı Kerim’de Ediz isminin geçtiği herhangi bir bölüm bulunmuyor. Ancak Kur’ an da geçmese bile Ediz isminin çocuğuna koymak için herhangi bir sebep bulunmuyor. Duygusal ve hırslı yapıya sahip olan Ediz isminin diğer anlamı da üstün güçlere sahip olarak geçmektedir.

 

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