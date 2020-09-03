Eflin İsminin Anlamı Nedir? Eflin Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Eflin ismi Farsça kökenli bir isimdir. Farsçadan dilimize yerleşmiş olan bu isim son yıllarda sıklıkla araştırılan bir isim olmaktadır. Eflin ismi kız çocuklarına verilen isimlerden birisidir.



Eflin Ne Demek?



Anne ve baba adayları bebeklerine isim seçerken özellikle anlamlarına dikkat etmektedir. Son zamanlarda anlam bakımından tercih edilen Eflin ismi ise dilimizde cennete açılan kapı manasına gelmektedir. Kökeni Farsça olan Eflin ismi bu anlam üzerinden dilimize geçmiştir. Fakat bazı kaynakların Eflin isminin bir anlama gelmediğini de belirtmektedir.



Bebeklere konulacak isimlerde anlamları oldukça önem taşımaktadır. Bu nedenle birçok isim son dönemde internette sıklıkla araştırılmaya başlanmıştır. Eflin ismi de araştırılan isimlerden birisidir. Eflin Farsça kökenli bir kelime olsa da ülkemizde kız çocuklarına konulan isimlerden birisi olmuştur. Anlam bakımından çok sevilen Eflin ismini sizlerde kız çocuklarınıza koyabilirsiniz.



Eflin İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Son zamanlarda en çok merak edilen konulardan birisi de Eflin isminin Kur'an’da geçip geçmediği olmaktadır. Eflin ismi Kur'an’da yer almamaktadır. Fakat anlamı açısından çok beğenilen ve ilgi gören bir isim olmaktadır.



Farklı ve naif bir telaffuzu bulunan Eflin ismi kulağa oldukça hoş gelen isimlerden birisidir. Cennete açılan kapı anlamına gelen Eflin ismini bebeğinize koyabilirsiniz. Kız çocuklarına verilen bu isim karakteristik özelliği bakımından da oldukça güzel bir isimdir. Bunun dışında farklı isimlerle de bir araya getirilerek güzel bir kombinasyon yapılabilir.