Ekim Meyveleri Ve Sebzeleri Hangileridir, İsimleri Nelerdir?

Sonbahar aylarının 2. Olarak karşımıza çıkan Ekim ayı artık havaların soğumaya başladığı hırkaların ortaya çıktığı bir aydır. Sonbahar mevsiminde en tehlikeli, hastalıklara davet çıkaran ayı olarak bilinir. Bu sebeple Ekim ayı boyunca zayıflayan havalarda bağışıklık sistemi destekleyici besinlerin alınması oldukça önemlidir. Bağışıklığı destekleyici mevsim meyve ve sebzelerin tüketilmesi gerekmektedir.

Ekim Ayı Meyveleri

Ekim ayı kışa hazırlık olan bir ay olduğu için bu mevsimde özellikle kişiyi güçlendirici meyve ve sebzelerin tüketilmesi gerekir. Bu meyve ve sebzelerin C vitamini açısından zengin olmasına dikkat etmek gerekmektedir.

Armut

- Ekim ayı meyveleri arasında yer alan armut sindirimi kolaylaştırıcı bir etkiye sahiptir.

- Düzenli tüketimi yapıldığında kanı temizleyici bir etki sağlar.

- Aynı zamanda tansiyonu düzenleyeceği olduğu da bilinen armut kış aylarına hazırlık için tüketilmesi gereken meyvelerin başında gelir.

Ayva

- Sonbahar deyince akla ilk gelen meyvelerden biri de ayvadır. Kış aylarına en iyi hazırlık ayva tüketerek yapılmalıdır.

- Mevsimi en güzel meyvelerinden bir tanesi olan ayva lif içeriğinin yüksek olması sayesinde kan şekerini destekler.

- Tokluk hissi verir. Bu sebeple kilo vermeye yardımcıdır.

- İçeriğinde bulunan vitaminler bağışıklık sistemini korur. Mide bağırsak sağlığını korur.

Greyfurt

- Tam bir C vitamini deposu olarak bilinmektedir.

- Turunçgiller familyası içerisinde yer alan greyfurt bağışıklık sistemini destekler.

- Nikotinin vücuttan atılmasını sağlayan greyfurt aynı zamanda sigara kullananlar için de oldukça çok tüketilmesi gereken bir meyvedir.

Ekim Ayı Sebzeleri

Ekim ayı sonbahar aylarından bir ay olduğu için bu süreçte tükettiğimiz meyve sebzelere dikkat etmek gerekmektedir. Her mevsimin olduğu gibi sonbahar mevsiminin de kendine özel sebzeleri vardır. Bu sebzeler arasında havuç, mantar, kabak gibi sebzeler bulunmaktadır.

Havuç

Havuç A vitamini bakımından oldukça zengin olan bir sebzedir.

- Beta karoten içeriği ile göz sağlığını korur. Aynı zamanda kansere karşı koruyucudur.

- Havuç kesilirken bıçakla kesmemeye özen gösterilmelidir.

- Lif içeriği sayesinde sindirim sisteminde olumlu etkiye sahiptir.

Mantar

- Ekim ayında tüketilmesi gereken sebzelerden bir tanesi de mantardır.

- Vücut yorgunluğu giderici bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir.