Bu hafta sizleri komşuya Gürcistan’a götürmek istiyorum. Telaffuzu zor fakat lezzeti açısından çok başarılı bir yemek olan Chakhokhbili Gürcü mutfağının temel lezzetlerinden biridir.

Bu yemek ilk zamanlar kelime kökü de olan sülünden yapılmaktaydı. Sonradan bıldırcınla da yapılmaya başlanan bu yemek, şimdilerde ise en çok tavukla yapılmaktadır. Ben de size evlerde kolayca yapılabilmesinden dolayı tavuklu tarifinden bahsedeceğim.

Malzemeleri ve yapılışı açısından oldukça pratik bir yemek. Yani öyle aman aman yeteneklerinizin olmasına gerek yok ve aynı zamanda da bütçe dostu doyurucu bir lezzet.

Hadi tarife geçelim.

İÇİNDEKİLER:

- Bütün tavuk 1 adet

- Kuru soğan 2 adet

- Acı biber (Bulgar biberi) 3 adet

- Kapya biber 1 adet

- Domates 4 adet

- Beyaz sirke yarım su bardağı

- Sarımsak 4 diş

- Karanfil 2 adet

- Şerbetçiotu-suneli 1 çay kaşığı (Gürcü mutfağının önemli lezzeti)

- Safran ya da zerdeçal 1 çay kaşığı

- Tereyağı 2-3 yemek kaşığı

- Taze kişniş

- Dereotu

- Taze fesleğen

- Tuz

- Karabiber

Tavuğu güzelce yıkadıktan sonra kurulayıp büyük eşit parçalar halinde doğruyoruz.

Sonra büyükçe bir tencerede tereyağını eritip tavukları da bu yağda ağır ağır altın rengini alana kadar güzelce kavuruyoruz.

Soğanları piyazlık doğrayıp, Bulgar biberlerini de çekirdeklerinden ayırdıktan sonra jülyen doğruyoruz.

Domateslerin kabuklarını soyduktan sonra kapya biber ve sarımsakla beraber minik doğruyoruz.

Tüm taze yeşillikleri de ince ince kıyıyoruz.

Bir tavada tereyağını eritip soğanları bu yağda karamelize ettikten sonra üzerine tüm biberleri ve sarımsağı da ekleyip iyice kavurduktan sonra tavuğun olduğu tencereye ekliyoruz.

Tavukla beraber ürünleri tekrar kavurmaya başlarken üzerine domatesi ve sirkeyi ekleyip ocağın altını iyice açarak sirkeyi çektiriyoruz.

Çok fazla kuruması durumunda üzerine biraz su ekleyebilirsiniz.

Son olarak ocağın altını kısıp taze otları ekleyip yemeğimizi demlenmeye alıyoruz.

Yeteri kadar piştiğinde ocağın altını kapatıp üzeri kapalı şekilde 15 dakika kadar yemeğimizi dinlendirmemiz yeterli olacaktır.

Şimdiden herkese afiyet olsun.

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