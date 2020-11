Benim için çikolata denince akan sular duruyor. Her şeye hayır diyebilirim fakat çikolataya asla. Size de bu yazımda çikolata ile aslında kolaylıkla yapabileceğiniz harika görsele sahip nefis bir tatlı tarifi vermek istiyorum. Benim için çikolata denince akan sular duruyor. Her şeye hayır diyebilirim fakat çikolataya asla. Size de bu yazımda çikolata ile aslında kolaylıkla yapabileceğiniz harika görsele sahip nefis bir tatlı tarifi vermek istiyorum.



Son yıllarda başta benim de katılmış olduğum MasterChef yarışması olmak üzere yemek programları sayesinde adına aşina olduğumuz hatta yarışmada yapmasını çok sevdiğim için bana lakap olarak da takılan MOUSSE (Mus)’u en çok layık olduğu ürün olan çikolata ile hem de 3 farklı çikolata ile anlatacağım. Mousse Fransız kökenli bir kelime olup anlamı da Köpük demektir. Aslında tam da adına yakışır bir tatlı. Çünkü içinde barındırdığı küçük hava kabarcıkları sayesinde kabarık duran yapısı sayesinde köpüğe benzer. Bu sefer tarifi verirken içindekiler kısmında bir farklılık yapacağım çünkü işlem kendisini tekrar ederek ilerliyor. Hadi tarife geçelim.



İÇİNDEKİLER:

• Bitter çikolata 450gr

• Krema (kaynatmak için) 500gr

• Krema (kabartmak için) 500gr

• Sütlü çikolata 500gr

• Krema (kaynatmak için) 500gr

• Krema (kabartmak için) 500gr

• Beyaz çikolata 550gr

• Krema (kaynatmak için) 500gr• Krema (kabartmak için) 500gr



İşlem her çikolata için aynı şekilde tekrarlanır 500gr kremayı kaynatıyoruz ve içine çikolata atılıp pürüzsüz bir kıvam alana kadar temperliyoruz. 500gr kremayı iyice kabarana kadar çırpıyoruz. Çikolatayı eritip oda sıcaklığına gelene kadar da soğutuyoruz. Sonra oda sıcaklığına gelmiş olan çikolatanın içine köpürtülmüş kremayı ekleyip köpüğünü kaybetmemeye çalışarak homojen bir kıvama getiriyoruz.Her kat doldurulduktan sonra derin dondurucuda kıvam aldırıp bir sonraki kata geçiyoruz.



Şimdiden herkese afiyet olsun.



