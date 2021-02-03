Herkese merhabalar arkadaşlar.,

Hafif ama çok çok lezzetli çıtır mı çıtır nefis bir tatlı ile sizinleyim.

Milföy hamuru benim için mucize bir üründür. Tatlı istersen tatlı oluyor tuzlu istersen tuzlu. Fransızların mutfak konusunda dünyaya kazandırdıkları en önemli tariflerden birisidir bence. Her ne kadar Fransızların olsa da Türk mutfağında da çok önemli bir yere sahiptir.

Ben de bu tarifimde size harika bir milföy tatlısını anlatacağım. Fransa’da klasikler arasında yer alan bu tatlı, ülkemizde de son birkaç senedir trendler arasında.



Aslında çok pratik bir tatlı ama bir o kadar da estetik bir görüntüye sahip. Bu tatlı 3 aşamadan oluşuyor; milföy, pastacı kreması ve çilek. İşte bu kadar basit aslında. Burada önemli olan pastacı kremasının kıvamı.



Şimdi tarife geçelim...



İÇİNDEKİLER:

- Milföy

- Çilek

- Süt 500 ml

- Toz şeker 100 gr

- Tereyağı 40 gr

- Yumurta sarısı 1 adet

- Un 60 gr

- Nişasta 60 gr

- Vanilin 1 paket

- Pudra şekeri (üzerine serpmek için)

- Sıkma torbası

- Milföy hamurunu ince açıyoruz ve vermek istediğimiz şekilde kesiyoruz. (ben dikdörtgen kestim)

- Üzerlerine hafifçe çatal yardımı ile delikler açıyoruz ve üzerlerine hafifçe toz şeker serpiyoruz.

- İki yağlı kâğıt arasında üzerine ağırlık koyarak önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 13 dakika pişiriyoruz.

- Yumurta sarısı ile şekeri, şeker eriyene kadar iyice çırpıyoruz.

- Süt ile vanilyayı kaynamaya alıyoruz.

- Un ve nişastayı yumurta şeker karışımına katıp üzerine bir miktar süt ekleyerek topaklanmaması için iyice çırpıyoruz.

- Sonra hazır olan bu harcı kaynayan süte ekleyip kıvam alana kadar çırpmaya devam ediyoruz.

- Kremamız istenilen kıvama gelince ocaktan alıp içine tereyağını ekliyoruz.

- Kremamız kıvam alında geniş bir kaba yayıp yavaş yavaş karıştırarak soğutuyoruz.

- Yeteri kadar soğuduğunda üzerine streç filmi kremanın yüzeyine iyice temas edecek şekilde seriyoruz ve buzdolabına alıyoruz. Streç filmi bu şekilde kapatmamızın sebebi, soğuma sırasında üzerinde kaymak oluşmasının önüne geçmek.

- Milföyler de piştikten sonra soğutuyoruz ve çileklerimizi sunuma uygun şekilde doğruyoruz. (ben dilimledim)

- Soğuttuğumuz pastacı kremasını sıkma torbasının içine doldurup 1 parça milföyün üzerine sıkıyor ve aralarına çilek koyuyoruz.

- Üzerine bir parça daha milföy koyup aynı işlemi tekrarlıyoruz ve üzerine bir parça milföyü kapak olarak koyuyoruz.

- Son olarak üzerine pudra şekeri serpip sunuma hazır hale getiriyoruz.



Şimdiden herkese afiyet olsun.

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