Dünyanın en meşhur tatlısının lezzetli tarifi

Sizinle bu sefer kız kardeşimin çok güzel yaptığı harika bir çikolatalı cheesecake tarifi vermek istiyorum. Dünyanın en meşhur tatlılarının başında gelen bu lezzet aslında bilinenin aksine Amerikalılar tarafından bulunmadı. Tarihi antik Yunana kadar dayanıyor. Evet çok şaşırtıcı ama gerçek. M.Ö 700’lü yıllara dayanan bu tatlı olimpiyat oyunlarında müsabaka öncesi sporculara yedirilirmiş. Roma İmparatorluğu’nun Yunanistan’ı işgal etmesiyle bu tatlı tüm Avrupa’ya oradan da göçmenler sayesinde Amerika’ya yayılmış oldu. İlk tarifinde peynir krem kıvamına gelene kadar iyice ezilir ve bal ile karıştırılarak içine un katılıp pişirilirdi. Günümüzde ki tarif ise Amerikalıların katkısı ile olmuştur. Krem peyniri ilk kullananlar olarak. Bir çok farklı tarifi var soğuk cheesecake, New York cheesecake, San Sebastian cheesecake en meşhur olanlarından.



Bugün ben de size çikolatalı bir tarif vermek istiyorum.



Hadi tarife geçelim...



KEK İÇİN:

- Yulaflı bisküvi 2 paket

- Yumurta 3 adet

- Krema 200 ml

- Labne peynir 400 gr

- Un 3 çorba kaşığı

- Şeker 1 su bardağı

- Vanilin 1 paket

- Tereyağı 2 çorba kaşığı

ÇİKOLATA SOS İÇİN:

- Süt 400 ml

- Bitter çikolata 200 gr

- Sütlü çikolata 200 gr

- Tereyağı 1 çorba kaşığı

Tabanı için bisküvileri toz haline getirip eritilmiş tereyağı ile yoğuruyoruz.

Bisküvi harcını cheesecake kalıbının zeminine iyice bastırarak yayıyoruz.

Daha sonra tüm ürünleri iyice homojen kıvama gelene kadar çırpıp bisküvi tabanının üzerine döküyoruz.

160 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 ile 40 dakika arası pişiriyoruz.

Bu sırada çikolata sosumuzu hazırlamaya başlayabiliriz.

Sos için ayırdığımız ürünlerin hepsinin bir tavada düşük ısıda sürekli karıştırarak pürüzsüz ve akışkan bir hal almasını sağlıyoruz.

Pişen keki ve çikolata sosu ılıması için bir süre oda sıcaklığında bekletiyoruz.

Son olarak sosumuzu kekin üzerine döküp dolaba alıyoruz.

Şimdiden herkese afiyet olsun.









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