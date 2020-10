Bu hafta bir restorana çok sevdiğim bir arkadaşımın mutfağına konuk oldum ve siz onu Masterchef yarışmasından tanıyorsunuz. Yekaterina namı diğer Katya. Eşi Onur ve iki yumurcağıyla beraber çok sevimli bir mekan açmışlar. Katya menülerini hazırlarken bizim kültürümüz ile kendi kültüründen olan nefis lezzetleri bir arada harmanlamış.



İçli köfteden Kayseri yağlamaya, Rus tatlısı Zefir’den yine Ruslara has Borş çorbasına kadar birçok lezzeti bir araya getiren sevgili arkadaşım zengin mutfak repertuarı ve her zamanki gibi el lezzetiyle ön plana çıkıyor.

Bu sefer tarif Katya’dan geliyor ve ondan kendi memleketine has bir tarif istedim. Kendi menüsünde de en çok sevilen tatlıların başında gelen Zefir tatlısını anlatacağız. Bu tatlı içeriği ve görselliği açısından bizim bezeye çok benziyor fakat içindeki meyveler ona bambaşka bir tat kazandırıyor.



Zefir’in hikayesi Çarlık Rusya öncesine 15. yüzyıla dayanıyor. İlk yapıldığı yıllarda bal kullanılırken, Fransa, Rusya ilişkileri sayesinde bu tatlı Fransa’ya taşınıyor ve burada bal yerine şeker kullanılmaya başlanıyor. İlk yapıldığı zamanlarda elmadan ve Pektin açısından zengin meyvelerden üretilen tatlı, daha sonraları jelatin ve agaragarın mutfağa girmesi ile farklı meyvelerle de yapılmaya başlandı.

İçeriğinde az ürün bulunmasına rağmen üretim aşaması oldukça detaylı olan bu tatlının tarifi için şimdiden Katya’ya çok teşekkür ediyorum.

Hadi tarife geçelim.

İÇİNDEKİLER:

- Anjelik erik 400gr

- Toz şeker 500gr

- Yumurta akı 40gr

- Bal 100gr

- Su 160gr

- Agaragar 10gr

400gr erik çekirdekleri çıkartıldıktan sonra 150 derecede 15-20 dakika kadar fırınlıyoruz.

Sonra fırınlanan erikleri püre haline getiriyoruz. Bu sırada püre yaklaşık 250gr civarlarında olacak.

Püreyi bir kaba alıyoruz ve 125gr toz şeker ile karıştırıyoruz.

Bu sırada şerbet hazırlamak için bir tencereye suyu, balı, agaragarı ve 375gr toz şekeri koyuyoruz.

Şerbetin kaynatma derecesi bu tatlının aslında en hassas noktası. 110 C derecede tutmaya dikkat ediyoruz.

Şerbetimiz kaynarken bu sırada bizde püremizin içine yumurta akı ekleyip mikser yardımı ile harcımız iyice kabarana kadar çırpıyoruz.

Şerbetimiz hazır olduğunda harç olarak hazırladığımız püremizin içerisine şerbetimizi azar azar bir ip gibi akıtarak yediriyoruz.

Şerbeti tamamen yedirdikten sonra 5 dakika kadar en yüksek hızda çırpmaya devam ediyoruz.

Harç hazır olduğunda bir sıkma torbasına koyup beze gibi şekil vererek yağlı kağıdın üzerine sıkıyoruz.

30 ile 45 dakika arası buzdolabında dinlenmeye alıyoruz.

Marsmellow kıvamına geldiğinde hazır olmuş demektir.









Son olarak üzerine pudra şekeri serperek servise hazır hale getiriyoruz.

Şimdiden herkese afiyet olsun.

