Nefis bir kahvaltıya ne dersiniz?

Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugüne kadar ana yemek tarifleri, tatlılar, ara sıcaklar ve araştırma yazıları paylaştım fakat bir eksiklik fark ettim. Oda kahvaltı. Evet kahvaltı, malum kültürümüzde kahvaltı en önemli öğünümüz.

Dünyada kahvaltı denilince akla gelen ilk ülkeyiz ve bunun hakkını fazlasıyla da veriyoruz. Kahvaltılık soslardan tutun bal kaymağa, börek çeşitlerinden hamur işlerine, yumurta türevlerinden peynir çeşitlerine say say bitmeyen sofra zenginliğimiz var. Fakat bu kadar çeşit yetmezmiş gibi farklı lezzetler de üretmekten geri kalmıyoruz.

İşte tam da bu nokta da ben de üretmekten geri kalmadım ve bu tarifimde size nefis bir el yapımı lavaşla yapmış olduğum ürün hazırladım.



Özellikle Pazar kahvaltılarınızın assolisti olacağını düşündüğüm bu tarifim hem pratik hem de çok lezzetli. Bu arada bu tarifimin yapılışını youtube kanalımdan izleyebilirsiniz.



Şimdi tarife geçelim.



İÇİNDEKİLER:

- Kuru soğan 1 adet

- Zeytinyağı yarım çay bardağı

- Kapya biber 1 adet

- Karnabahar 3 parça

- Cheddar peyniri 30 gr

- Maydanoz

- Tuz

- Karabiber



DOMATES SOS:

- Domates 2 adet

- Zeytinyağı 1 çay bardağı

- Sarımsak 2 diş

- Havuç yarım adet

- Tuz

- Karabiber



LAVAŞ İÇİN:

- Un 4 su bardağı

- Yoğurt 2 su bardağı

- Ilık su 1 su bardağı

- Tuz 1 çay kaşığı

- Kuru soğanı karamelize yapmak için piyazlık doğruyoruz. Bu arada soğanları karamelize yapmak için şeker kullanmanıza hiç gerek yok. Zeytinyağında orta ateşte uzun süre karıştırarak kendi kendine şekerlenmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde biraz uzun sürebilir fakat daha sağlıklıdır.



- Soğanlar pişerken biz de bir yandan lavaşın hamuruna geçebiliriz. Burada lavaşın yumuşak olması için yoğurt kullanıyoruz. Un, yoğurt, tuz ve alabildiğine ılık su ile hamur elde ediyoruz. Suyun ılık olması hamurunuzun mayalanmasını kolaylaştırır.



- Hazırlamış olduğumuz hamuru bir miktar un ve merdane yardımıyla açıyoruz ve tavada pişiriyoruz. Pişen lavaşları bir bezin arasına koyup ılık ve yumuşak kalmasını sağlıyoruz.



- Domates sos için havucu robottan geçirip bir tencereye zeytinyağını alıyoruz ve içine sarımsakları rendeleyip havucu ekliyor ve kavurmaya başlıyoruz.Bazı tariflerde küp şeker kullanıldığını göreceksiniz fakat ben daha sağlıklı olması açısından havuç ile tatlandırdım.



- Sonra küp küp doğradığımız domatesleri ekleyip iyice kaynatıyoruz ve kaynadıktan sonra blander yardımı ile çekiyoruz.



- Karnabahar ve kapya biberleri birkaç dakika haşlayıp rondodan geçirerek püre haline getiriyoruz ve baharatlarla tatlandırıyoruz.



- Her şey hazır olduğunda püremizi lavaşlarımıza iyice sürüyoruz ve üzerine karamelize soğanı ekleyip sıkıca dürüm haline getiriyoruz.



- Dürümleri 2 parmak kalınlığında dilimliyoruz ve dilimleri dik bir şekilde fırın tepsisine diziyoruz.



- Üzerlerine rende cheddar peyniri koyuyoruz ve fırına veriyoruz. 180 derece fırında cheddarlar eriyene kadar pişiriyoruz.



- Hazır olduğunda tabağa alıp üzerine domates sosunu dökebilirsiniz.



Şimdiden herkese afiyet olsun.

İnstagram: @ekineylemulas

Twitter: @ekineylemulas

Youtube: Ekin Eylem Ulaş