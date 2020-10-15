Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bir haftalık aradan sonra yeniden sizlerle beraberim. Verilen aradan sonra bu sefer yöresel bir lezzetle karşınızdayım. Ben bu tarifi Karamanlı bir arkadaşımdan öğrendim ve çok da sevdim.



Mersin başta olmak üzere Konya ve Karaman illerimizde de oldukça sevilen ve sıkça yapılan bu lezzetin adı “Batırık”.



Aslında tekniği ve içeriği açısından kısıra çok benzeyen fakat içinde bulunan tahin ve yer fıstığı sayesinde farklı bir lezzete kavuşan batırık aynı zamanda servis edilme şekliyle de mercimek köftesini andırıyor.

Bakıldığında iki tarzda servisi mümkün olan batırık, istenildiğinde içine su katarak soğuk bir çorba kıvamında veyahut dediğim gibi mercimek köftesi gibi şekil verilerek servis edilebilir.



Hadi tarife geçelim.

İÇİNDEKİLER:

- İnce bulgur 1 su bardağı

- Tahin yarım 3 yemek kaşığı

- Yer fıstığı yarım su bardağı

- Biber salçası 1 yemek kaşığı

- Kuru soğan (küçük boy) 1 adet

- Maydanoz yarım demet

- Nane yarım demet

- Yeşil biber 2 adet

- Domates 2 adet

- Salatalık 2 adet

- Taze soğan 3 dal

- Zeytinyağı 3 yemek kaşığı

- Soğuk su 5 su bardağı

- Sıcak su 2 çay bardağı

- Pul biber 1 tatlı kaşığı

- Kimyon 1 çay kaşığı

- Nar ekşisi 2 yemek kaşığı

- Tuz 1 tutam

SERVİS İÇİN;

- Marul

- Haşlanmış Lahana

- Tercihe bağlı domates, salatalık

- Limon

Bulgur yumuşayana kadar sıcak suda bekletiyoruz.

Bu sırada tahini bir tavada ısıtıyoruz ve yer fıstığını havanda dövüyoruz. İsterseniz robottan da geçirebilirsiniz.

Marul, lahana ve salatalık haricindeki tüm sebzeleri minik doğruyoruz.

Şişen bulgurun içine tahini, kimyonu ve toz haline getirdiğimiz yer fıstığını ekleyerek karıştırıyoruz.

Bu karışımın içine kıyılmış kuru soğan ve salçayı ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz.

Homojen bir kıvama gelen bu karışıma tüm doğranmış sebzeleri, baharatları ve nar ekşisini de ekleyerek harcımızı hazır hale getiriyoruz.

Bu harcı yarı yarıya ayırarak iki şekilde de servis edebiliriz. Bir kısmına soğuk su ekleyerek çorba kıvamına getirip üzerine ince kıyılmış marul/haşlanmış lahana koyarak servis ediyoruz. Geri kalan diğer kısmına da mercimek köftesi gibi şekil verip yaprak marulla servis ediyoruz.

Domates, salatalık ve limonu servis esnasında ikram edebilirsiniz.

Şimdiden herkese afiyet olsun.

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