Ekmek tarifi | Ekmek nasıl yapılır? Çıtır - yumuşak ekmek malzemeleri
Ekmek tarifi öğrenmek isteyenler, yemek tarifleri arasında yer alan ekmek nasıl yapılır sorusuna cevap arıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ve ülkemizde yaşanan corona virüs salgınından dolayı birçok vatandaş, evde ekmek yapmayı denemek istiyor. Peki ekmek yapımı nasıl olur? Ekmek tarifi nedir, ekmek nasıl yapılır? İşte çıtır - yumuşak tercihe göre ekmek malzemeleri...
Vazgeçilmez lezzetlerimiz arasında yer alan ekmeğin yapımı merak konusu oldu. Fırınlardan mis kokan çıtır ekmek almayı sevenler, bu kez evde ekmek yapmak istiyor. Fırınlardaki aynı lezzeti tutturabilmek için detaylı ekmek tarifi arayanlar için ekmek nasıl yapılır sorusunu haberimizde ayrıntılarla anlattık. İşte evde ekmek yapımı ve ekmek malzemeleri...
EKMEK TARİFİ
EKMEK MALZEMELERİ
2. 5 su bardağı su
1. 5 yemek kaşığı kuru maya
1 tatlı kaşığı şeker
2 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Aldığı kadar un
EKMEK NASIL YAPILIR?
İlk olarak ılık suyu yoğuracağınız kabın içine koyun.
Üstüne mayayı ve şekeri ilave edin, karıştırıp biraz bekletin.
Tuzunu, sıvıyağını ve ununu ilave edin.
Hamurumuzu 1 saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz.
Hamurdan portakal büyüklüğünde beze alın.
Ve tepsiye dizip üzerine bıçak yardımı ile çizikler atın.
Kestiğimiz yere un serpin.
Yarım saat kadar tepsinin içinde dinlenmeye bırakın.
Fırınımızı 200 dereceye ayarlayın. Fırının alt tabanına fırın ısısına dayanıklı bir kabin içine su doldurun fırına koyun.
Önceden ısıtılmış fırında 30 dakikada üzeri kızarıncaya kadar pişirin.