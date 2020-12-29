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29.12.2020 - 11:16 |

Elmalı beyaz lahana salatası tarifi

Salatalara en çok yakışan besinlerden biri de lahana. Oldukça sağlıklı ve lezzetli bu tarif sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan Çobanoğlu, elmalı beyaz lahana salatası tarifi verdi.

Elmalı beyaz lahana salatası tarifi
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İçerisindeki kükürtlü bileşenler, A ve C vitaminleri ile antioksidan etki gösterir, bağışıklığı güçlendirir. Kan ve karaciğerin toksinlerden arındırılmasında etkilidir. Kalorisi oldukça düşüktür. K vitamini içeriği ile kanı sulandırır, bu nedenle kan sulandırıcı kullananların haftada 1 defa az miktarda tüketmesi uygundur. Guatrojen etkili olduğu için tiroit hastalarının da dikkatli tüketmesi gerekmektedir.

Elmalı Beyaz Lahana Salatası Tarifi
- Orta boy bir lahananın çeyreği
- 2 adet yeşil elma
- 6 kaşık süzme yoğurt
- 1-2 diş sarımsak
- 2-3 yemek kaşığı kuru üzüm
- Tuz

Lahanayı rendeleyin ve suyunu sıkın.
Elmayı rendeleyin ve suyunu sıkın.
Ezdiğiniz sarımsakla tuz ve yoğurdu karıştırın.
İçine lahana, elma ve üzümleri ilave edip karıştırın.

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