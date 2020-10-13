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13.10.2020 - 13:59 |

Elmalı kurabiye nasıl yapılır? İşte elmalı kurabiye malzemeleri ve tarifi...

Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan elmalı kurabiye nasıl yapılır? Yediğinizde ağızda dağılan, kıyır kıyır olan elmalı kurabiye tarifini evinizde kolayca deneyebilirsiniz. Peki, elmalı kurabiye nasıl yapılır? İşte elmalı kurabiye tarifi...

Elmalı kurabiye nasıl yapılır? İşte elmalı kurabiye malzemeleri ve tarifi...
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Son günlerde internette çok aranan elmalı kurabiye nasıl yapılır, sorusunu sizin için cevapladık. Soğuk kış günlerinde çayın yanında servis edebileceğiniz elmalı kurabiyeyi yapması çok kolay! Yediğiniz an ağızda dağılan ve kıyır kıyır olan elmalı kurabiye için malzemeleri paylaştık. Bu mükemmel lezzet için hızlıca mutfağa koşun! İşte elmalı kurabiye tarifi... 

Malzemeler:

-250 gr yumuşatılmış margarin
-1 yumurta
-1 paket kabartma tozu
-1 paket vanilya
-2 yemek kaşığı süt veya yoğurt
-Yarım su bardağı pudra şeker
-3.5 su bardağı un

İç harcı için:

-4 elma
-1 yemek kaşığı tarçın
-1 su bardağı dövülmüş ceviz içi
-2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
-4 yemek kaşığı toz şeker

Üzeri için:

-Pudra şeker

Elmalı kurabiye nasıl yapılır İşte elmalı kurabiye malzemeleri ve tarifi...

 Elmalı kurabiye nasıl yapılır?

-Öncelikle tarife iç harcını yaparak başlayın. Elmaların kabuklarını soyup bir tavanın içerisine rendeleyin.
-Ayçiçeği yağı, şeker ve tarçını ilave edip suyunu çekinceye kadar pişirin. Son olarak ceviz içini ilave edip 1-2 dakika daha pişirin. Soğumaya bırakın.
-Hamuru için, tüm malzemeyi bir kap içerisine ekleyerek yoğurun. Kurabiye hamurunu, mutfak tezgahında 3 mm kalınlığında açıp üçgenler kesin.
-Kesilen parçaların geniş taraflarına hazırladığınız elmalı harcı paylaştırıp rulo şeklinde sarın.
-Fırın tepsisini tereyağı ile yağlayın veya yağlı kağıt kullanın.
-Fırın tepsisinin içine hazırladığınız kurabiyeleri dizip, 180 dereceye ayarlı fırında hafif pembeleşinceye kadar pişirin.
-Fırından çıkarılan kurabiyelerin üzerine bol miktarda pudra şekeri serperek servis yapın. Şimdiden afiyet olsun.

1 adet elmalı kurabiye  yaklaşık 150 kalori yapıyor. 

Afiyet olsun. 

 

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