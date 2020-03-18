Elsa Hosk: Ellerinizi yıkayın kalbinizi açın!

İsveçli güzel model Elsa Hosk, corona virüsten korunmak için kendisini karantina altına aldı.

Eve kapanarak kendini koruma altına alan Hosk, "Hasta değilim ama virüsün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla dışarı çıkmıyorum. Bu durum korkutucu fakat aşılamaz ve yönetilemez değil. Panik yapmayın. Ellerinizi yıkayın ve kalbinizi açın. Dünyada bazı şeyler değişecek ama hepimiz iyi olacağız" açıklamasını Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Bu dönemde bütün ünlüler hem virüsün yayılmaması hem de kendilerini korumak için evde kalmayı tercih ediyor.